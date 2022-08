Pridržali voznico s poltretjim promilom alkohola

8.8.2022 | 13:40

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli konec tedna, med 5. 8. in 8. 8., intervenirali v 181. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 670 klicev, danes sporočajo s PU Novo mesto. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 13 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in pridržali voznico, ki je vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 34. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje, nevarne vožnje v cestnem prometu, nezakonitega lova, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, kurjenja v naravnem okolju in nezakonitih prehodov državne meje. Sledi nekaj podrobnosti ...

Povzročitelja nesreč pod vplivom alkohola

V noči na soboto se je zgodila prometna nesreča v naselju Radoviči na območju PP Metlika. Policisti so ugotovili, da je 27-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drog telefonske napeljave in v drevo. Poškodovanega voznika in tri potnike so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelj je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,69 miligrama alkohola.Sledi ovadba

Včeraj okoli 14.30 ure se je zgodila prometna nesreča v Šentlenartu. Policisti PP Brežice so ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila peljal po regionalni cesti iz smeri Brežic proti Trebežu. V Šentlenartu je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Lažje poškodovanega povzročitelja in prav tako lažje poškodovanega 18-letnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo 20-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola, kazensko ovadili.

Za nesrečo odgovoren kolesar

V soboto so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Nesreča se je zgodila nekaj pred 7. uro v križišču cest Tušev Dol, Jelševnik in Svibnik. 35-letni kolesar je pri vožnji po klancu navzdol izgubil oblast nad kolesom in trčil v avtomobil 40-letne voznice. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Poškodovan 18-letni motorist, odgovoren 92-letni voznik

Brežiški policisti so bili v soboto okoli 14. ure obveščeni o prometni nesreči z udeležbo motorista in voznika osebnega avtomobila na Bizeljskem. Ugotovili so, da je zaradi nepravilnega premika z vozilom nesrečo povzročil 92-letni voznik osebnega avtomobila. Lažje poškodovanega 18-letnega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Voznica s poltretjim promilom alkohola

Med kontrolo prometa v Sevnici so policisti v soboto nekaj pred 22. uro zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila in ji zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 59-letna kršiteljica je imela v litru izdihanega zraka 1,14 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine - orodje, ploščice in zlat nakit

V noči na petek je v Gorenji vasi pri Mirni nekdo vlomil v delavnico ob stanovanjski hiši in ukradel več kosov orožja. Okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.

V Novem mestu je v isti noči nekdo iz skladiščnih prostorov podjetja izmaknil okoli 50 m2 keramičnih ploščic.

Med 28. 7. in 7. 8. je na Košenicah neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel zlat nakit.

Stepli so se

V petek okoli 18.30 so brežiške policiste poklicali na pomoč iz naselja Gazice, kjer naj bi prišlo do pretepa med več osebami. Policisti so vzpostavili javni pred in mir in enemu kršitelju odvzeli prostost ter ga odpeljali v prostore za pridržanje. Štirim udeležencem pretepa bodo zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Pijanega vklenili in odpeljali

Policisti PP Novo mesto so v soboto okoli 20.30 posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru. Pijani (sicer večkratni kršitelj) je razbijal po stanovanju in žalil družinske člane. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapca in tujce

V petek nekaj po 18. uri so policisti na območju Podgračenega ustavili dva avtomobila slovenskih registrskih oznak, voznika iz Slovenije sta prevažala 11 državljanov Nepala in dva državljana Indije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencema kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ju privedli k preiskovalnemu sodniku in jima zasegli avtomobila.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Slovenska vas, Mostec, Velika Dolina, Koritno, Dvorce, Rigonce, Mihalovec, Dobova) izsledili in prijeli 17 državljanov Iraka, 14 državljanov Turčije, osem državljanov Burundija, šest državljanov Egipta, šest državljanov Kube, štiri državljane Sirije, po dva državljana Indije, Konga, Gvineje, Nepala, državljana Kameruna, in državljana Gane, na območju PP Metlika (Krašnji vrh) osem državljanov Konga in na območju Trebnjega državljana Afganistana.

