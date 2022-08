Obeta se pestro Jernejevo 2022, po dveh letih znova s povorko društev

8.8.2022 | 19:00

O Jernejevem 2022 je spregovoril župan Občine Šentjernej Jože Simončič (na desni), skupaj z direktorjem OU Samom Hudoklinom pa sta predstavila glavne projekte občine.

Šentjernej - Že več kot četrt stoletja v Šentjerneju ob občinskem prazniku pripravljajo Jernejevo, večdnevno tradicionalno prireditev, ki bo tudi letos – vsaj glede na slišano na današnji novinarski konferenci – pestro.

Jernejevo 2022 bo potekalo med 13. in 28. avgustom, in v tem času se bo zvrstilo veliko kulturnih, športnih, protokolarnih, družabnih in zabavnih dogodkov, ki so zelo raznoliki po vsebini, kot po kraju in času izvedbe, potekali bodo v občinskem središču – v Šentjerneju bo pred kulturnim centrom šotor - in po vaseh, in ne le ob koncu tedna, tudi med tednom.

Jože Simončič je prepričan, da se bo med Jernejevim za vsakogar našlo nekaj.

Kot je povedal župan Jože Simončič, jih organizirajo tako Občina Šentjernej kot mnoga društva, so pa ubrali nekakšen hibrid dosedanjega modela praznovanja ter Jernejevega zadnji dve leti, ko je praznovanje krojil koronavirus.

»Vsekakor upamo, da bo letos vse potekalo brez nekih omejitev in vse bolj sproščeno, pestro in zabavno, da bo vsak lahko deležen prazničnega utripa, ki mu ustreza,« poudari župan, ki pričakuje dober obisk.

V dveh tednih bo prireditev kar nekaj, tudi tradicionalnih, kot so kasaške dirke, povorka, Jernejeva odprta kuhna in festival šentjernejskih vin, rock koncert za mlade, atletski miting, Jernejev kolesarski maraton… Nastopili bodo tako domačini, izpostavimo le domači Občinski pihalni orkester občine Šentjernej, ki je lani slavil 110 let, pa Šentjernejski oktet, ki letos praznuje 60. rojstni dan, kot tudi gostje.

Rdeča nit letošnje Jernejeve povorke, ki bo v Šentjerneju potekala po dveh koronskih letih, bodo pihalni orkestri. Šentjernejski pihalni orkester praznuje namreč 110 let delovanja.

Poleg omenjenih dveh društev jubilej tokrat praznuje še PGD Ostrog, ki deluje že sto let – jubilej bo proslavil z gasilsko parado in slavnostno akademijo ter prevzemom novega gasilskega vozila GVM to soboto.

Po dveh letih bo znova potekala tudi Jernejeva povorka, in sicer 19. avgusta, njena rdeča nit pa bodo pihalni orkestri – poleg domačega bodo v goste prišli tudi od drugod, ter mažoretke. Predstavila se bodo tudi ostala šentjernejska društva, ki bodo rada sodelovala. Pred povorko bo na programu tudi slavnostna seja občinskega seja, na kateri bodo podelili občinska priznanja.

Med dogodki omenimo še otvoritev arheološke razstave Gorjanci med Rimom in Bizancem – gre za skromen prenos razstave iz Dolenjskega muzeja v Novem mestu, pa Jernejev večer kulture v Dolenjem Mokrem Polju in Cerovem Logu, itd.

Besedilo in foto: L. Markelj