Obnova CKŽ s popolnimi pomičnimi zaporami do konca oktobra

9.8.2022 | 11:50

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): MO Krško

Krško - Konec junija so se začela dela celovite obnove Ceste krških žrtev od Zatona oz. natančneje od Karizme do križišča pri Policijski postaji Krško. Prva faza obnove od Zatona do cvetličarne se nadaljuje. Na tem prvem odseku bo Mestna občina Krško, kot napoveduje, več pozornosti namenila pešcem, zato bodo razširili površine, namenjene pešcem in predvsem ranljivim skupinam z vozički.

Sicer pa bo MO Krško v okviru projekta v skupni višini 461.000 evrov celovito obnovila vodovod, optiko, cestno razsvetljavo, kanalizacijo, pločnik in cesto, toplovod, Elektro Celje bo ob tem uredil novo povezavo trafo postaj. Obnova bo v skladu s terminskim planom potekala v štirih fazah s popolnimi pomičnimi zaporami vse do konca oktobra, v peti fazi pa bo zaradi asfaltiranja zaprt celoten odsek, še napovedujejo na krški občini.

M. K.

Galerija