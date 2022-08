FOTO: SP mladih ribičev - Organizacija velike prireditve brez napak

9.8.2022 | 12:45

Klemen Rožič Šoštar z bronasto medaljo

Črnomaljec Klemen Rožič Šoštar (na desni) z bronom, v sredini zlati Irec Charlie Richards in na levi Anglež Callum Jennings s srebrno medaljo

Nizozemski mladinec z ujeto ribo na treningu na Orehovem

Sandi Kosmač in Brane Zelič, predsednika RD Sevnica in Radeče

Sevnica/Radeče - Svetovno prvenstvo v ribolovu s plovcem za mlade v štirih kategorijah, v organizaciji Ribiških družin Radeče in Sevnica, brez številnih imena prostovoljcev ne bi bilo tako uspešno – Medaljo za Slovenijo osvojil Črnomaljec Klemen Rožič Šoštar

Predsednik Mednarodne federacije športnega ribolova v sladkih vodah (FIPS) Ugo Claudio Matteoli je, še predno je uradno zaprl Svetovno prvenstvo (SP) v ribolovu s plovcem za mlade v Radečah, v nedeljo zvečer poudaril, da je bila to praktično organizacija velike prireditve brez napak, ki jo sestavljajo številna imena prostovoljcev in prostovoljk. Nekatere od teh je, ljubeznivi, galantni gospod poimensko naštel in seveda požel še dodaten aplavz polne dvorane vrhunskih tekmovalcev in njihovih številnih spremljevalcev iz 14 držav. V štirih kategorijah se jih je na tekmovalnih trasah na reki Savi v radeški in sevniški občini 6. in 7. avgusta pomerilo 173, posamično in ekipno.

V kategoriji U15 – posamično, so vse kolajne osvojili Italijani: 1. Maurizio Fagioli, 2. Filippo Fiorelli, 3. Raffaele Gerola. V tej kategoriji sta se izkazala tudi slovenska reprezentanta Julija Savšek s sedmim in Aljaž Hecl z devetim mestom, tričlanska ekipa pa je zasedla peto mesto. Zlato so premočno osvojili Italijani, ki so ujeli skoraj dvakrat več rib (30.361 gramov), kot srebrni Francozi in bronasti Španci.

Odlično pa se je odrezal v kategoriji U20 slovenski reprezentant, 16-letni Črnomaljec Klemen Rožič Šoštar, saj je z nalovljenimi 6.445 grami rib »ujel« tudi edino slovensko medaljo na tem SP, in sicer bronasto. Pred njim sta bila le srebrni Anglež Callum Jennings in zlati Irec Charlie Richards. V tej kategoriji so zlato kolajno osvojili Madžari, srebrno Angleži, bronasto Nizozemci, Slovenci pa so bili peti.

Med najstarejšimi, v U25 so slavili Francozi, in če so malo prej lahko prepevali svojo himno Italijani, so jim Francozi, tudi številni v dvorani, vrnili z marseljezo. Srebro so si priborili Italijani, najuspešnejša nacija na vseh treh prvenstvih. Poljaki so z bronom osvojili svojo edino kolajno. Med posamezniki sta se najbolje odrezala Francoza, zlati Nicolas Renard in srebrni Aymeric Chambon, bron je pripadel Italijanu Alessandru Lorenziniju.

Brez medalje so ostali Nemci, Belgijci, Čehi, Slovaki Hrvati, Srbi in Portugalci.

Vsi rezultati so na voljo tu.

Predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl je dejal, da so na Ribiški zvezi ponosni, da so lahko zopet gostili ribiško mladinsko elito v ribolovu s plovcem ter ponosen na RD Radeče in RD Sevnica, za vzorno organizacijo SP. Tekmovalci so upoštevali njegovo prošnjo, da naj zaradi nižjega vodostaja in višjih temperatur, z ujetimi ribami ravnajo previdno, tako, da so jih po tekmovanju, v soboto in nedeljo žive vrnili v reko Savo.

O vsem še podrobneje v novi tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki izide v četrtek, 11. avgusta.

tekst in foto: Pavel Perc

Galerija