Umrla je Sonja Pirc

16.8.2022 | 10:00

Sonja Pirc je tudi kot stanovalka DSO Novo mesto stanovalce rada razveselila s harmoniko in petjem. (Foto: arhiv DSO NM)

Novo mesto - Včeraj se je v 68. letu starosti za vedno poslovila Sonja Pirc iz Novega mesta, dolgoletna zborovodkinja mnogih pevskih zborov na Dolenjskem, izvrstna pevka, pa tudi instrumentalistka. Zadnja tri leta je bivala v Domu starejših občanov Novo mesto.

Sonja Pirc, doma iz Biške vasi pri Mirni Peči, si življenja ni znala predstavljati brez glasbe. Ljubezen do petja je prinesla od doma. Prvo rabljeno dvovrstno »frajtonarico« ji je kot petošolki kupil oče. Igrati se jo je naučila kar sama, na paši. Sonja je imela izvrsten glasbeni posluh.

Po končani osnovni šoli v Mirni Peči je Sonja v Novem mestu končala nižjo glasbeno šolo in se učila klavir in solo petje. Želela si je študirati glasbo, zato je po treh letih odšla na Srednjo glasbeno šolo v Ljubljano, a zaradi resnih problemov z očmi – v nekaj letih bi ob zavzetem študiju lahko oslepela! – je šolanje morala prekiniti.

Toda kljub temu se je glasbeno vseskozi izobraževala in to ne z malo truda. Ob delu se je z vlakom tri leta vozila v Ljubljano, da je naredila orgelsko šolo, ker doma ni imela orgel, pa jih je hodila vadit v mirnopeško farno cerkev. Zlasti pozimi je bilo hudo, peš tja in nazaj, v cerkvi mrzlo … Obiskala je tudi neštete zborovske seminarje.

Kot sedemnajstletno dekle je leta 1972 v Mirni Peči prevzela vodenje svojih prvih dveh zborov: mešanega pevskega zbora kulturno-prosvetnega društva, ki je žal kmalu zamrl, dvajset let pa je bila organistka in zborovodja cerkvenega mešanega pevskega zbora. Pod njenim vodstvom so prepevali še moški pevski zbor iz Ruperčvrha, Kamenc, Dušana Jereba iz Novega mesta, mešani pevski zbor Vlaste Tavčar iz Šentjerneja. Preko deset let je bila zborovodkinja novomeškega mešanega pevskega zbora društva upokojencev, vrsto let pa je vodila tudi župnijski pevski zbor sv. Lenarta v Novem mestu. Za mnoge zbore in sestave je napisala priredbe.

Pevci vedo povedati, da je bila zelo strokovna, pa tudi stroga, kar se tiče obiskovanja vaj. Sama je vedela, da brez trdega dela ni nič.

Sonja, ki je pela alt, je bila nekaj let tudi umetniška vodja vokalne skupine Spev, kjer je prepevalo pet Mirnopečank, med njimi tudi obe njeni sestri, Darinka in Jožica, obe zelo glasbeno nadarjeni.

Sonja je ves prosti čas posvetila glasbi – sama se je naučila igrati tudi klavirsko harmoniko, ter citre. »Citre so mi najlepši instrument, tako mil, in zraven se da lepo peti,« je dejala Sonja, ki je s svojimi nastopi popestrila marsikateri kulturni dogodek in tudi poroko. Posebej ji je bila pri srcu slovenska ljudska pesem.

Glasba jo je spremljala vse življenje, ob službi – mnogi se je spominjajo kot dolgoletno telefonistko informatorko v novomeškem Zavodu za zdravstveno zavarovanje – ji je namenila ves prosti čas. Nič koliko ur na vajah, nastopih, pevskih revijah… Še v novomeškem domu starejših občanov je rada prijela v roke frajtonarico ter poskrbela za prijetno vzdušje sostanovalcev. Tudi v korona času, ko so bili obiski prepovedani, je bilo tako.

Kot vsestranska glasbenica ter kot vesela in prijazna oseba, ki je vedno rada poklepetala in povedala kako šalo, bo Sonja Pirc mnogim za vedno ostala v lepem spominu.

L. Markelj

Jožko Sonja ni imela samo "izvrsten glazbeni posluh", Sonja je imela "Absoluten posluh". Kako to izgleda, torej na mojo prošnjo, da zapoje odlomek zelo zahtevne melodije, se mel priliko v to prepričat pred desetletji. Resnično enkratno doživetje. Sonja, vesela in prijazna oseba, ostajaš nam v lepem spominu !