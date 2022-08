Kapelski pubje so stari petnajst let

16.8.2022 | 17:30

Kapelski pubje

Darko Ferlan je govoril o romanju in pri tem pokazal, kako so romarji šli po kolenih. (Vse foto: M. L.)

Kapele - Ljudski pevci Kapelski pubje so z včerajšnjo prireditvijo na trgu v Kapelah proslavili svojo 15-letnico, ki so jo počastili tudi z izdajo tretje glasbene plošče in izdajo knjige besedil in not pesmi, ki jih pojejo. Pesmi je v knjigo sistematično zbral Ivan Haler, mentor kapelskih pubov.

Pevce in instrumentaliste so včeraj pripeljali na prizorišče z zapravljivčkom.

Nastopile so tudi gostujoče zasedbe, in sicer trebanjska ženska pevske trebanjskega Društva Ragle, Pevci iz Globokega in instrumentalni kvartet KUD Franc Ilec Loka-Rošnja (iz občine Starše, na Dravskem polju). Eden od teh muzikantov je igral tudi na bršljanov list.

Kapelski pubje so začeli in zaključili pevski večer. Poslušalci so jih kot slavljence nagradili z močnim aplavzom, posebej še pri Terezinski, ki so jo izvedli malce glasbeno prirejeno in je zato še toliko bolj navdušila občinstvo.

Domačin Darko Ferlan je vodil prireditev in ji še sam dodal pečat s kapelskim govorom, v katerem je kar precejšnjemu občinstvu pripovedoval o romanju in romarjih.

Članom zasedbe Kapelski pubje je koordinatorka brežiške območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Simona Rožman Strnad s sodelavko Lučko Černelič izrekla pohvalo za uspešne nastope in izročila za dolgoletno zvestobo ljubiteljskemu petju Maroltove značke. Veliko lepega in pohvalnega je o Kapelskih pubih povedala tudi predstavnica Radia Ognjišče Vesna Sever Borovnik.

Pevce je spodbudno nagovorila tudi Mihaela Blaževič, predsednica Kulturnega društva Kapele, katerega sekcija so kapelski pubje. V imenu pubov je spregovoril predsednik sekcije Marko Blaževič.

Prireditev je bila v znamenju ljudskega petja tudi po tem, da so na prizorišče nastopajoče pripeljali s konjsko vprego.

M. L.

