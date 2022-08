Podpisana pogodba za gradnjo prizidka k ZD Metlika

Metlika - Danes sta župan Občine Metlika Darko Zevnik in direktor podjetja BGP gradnje Danijel Špingler podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Metlika. Vrednost del, vključno z DDV, znaša nekaj več kot 1,1 milijona evrov, od tega bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 593.459, Eko sklad 111.600 evrov, razliko pa bosta zagotovila občina in zavod sam. Dela se bodo začela konec avgusta, dokončana pa bodo predvidoma v roku 10 mesecev.

Občina Metlika je investicijo v začetku letošnjega leta prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 in aprila prejela pozitivni sklep.

Prizidek k Zdravstvenemu domu Metlika bo iz dveh kubusov v treh etažah. Urejeni bodo prostori za splošno in družinsko medicino (283 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (41 m2) ter zdravstveno varstvo žensk (27 m2) z vso potrebno medicinsko in vgradno opremo, so sporočili z metliške občine.

