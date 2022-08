Prazne trgovine in nova središča

18.8.2022 | 12:00

Glavni trg v Novem mestu za nekatere trgovce postaja nezanimiv z odpiranjem nakupovalnih središč na mestnem obrobju. Tako ostaja prazna tudi Müllerjeva trgovina (levo). (Foto: M. L.)

Blagovnica Brežice je zaprta. Pred železno zaporo na severni strani veter in očitno obiskovalci prinašajo marsikaj. (Foto: M. L.)

Brežice, Novo mesto - Medtem ko ponekod v mestih samevajo zaprte trgovine, nastajajo nova trgovska središča – Nekdanja Blagovnica Brežice čaka na končno odločitev, ki je še neznanka – KS Brežice: Zakonodaja naj spodbuja uporabo praznih prostorov – V Novem mestu na Cikavi se premika, na Glavnem trgu prazna trgovina ostaja

Medtem ko nekateri trgovci v mestnih središčih zapuščajo trgovine in stavbe ostajajo prazne, gradijo nove trgovine na nepozidanih površinah. V Brežicah je med praznimi trgovinami nekdanja Blagovnica Brežice. V Novem mestu, na mestnem obrobju, na Cikavi, že dlje časa sameva nekdanje Mercatorjevo nakupovalno središče, v središču mesta pa je med praznimi stavbami na Glavnem trgu zaprta trgovina Müller, ki se je pred leti preselila na mestno obrobje, v trgovsko središče pod Trško Goro.

Kot pravijo na Občini Brežice, so glede nekdanje Blagovnice Brežice na lastnika, družbo Mercator, naslovili več prošenj in pobud za ureditev ter se z njim tudi pogovarjali. »Na pobude glede vsebine objekta je Mercator odgovarjal, da objekta ne želi prodati, ampak ga želi urediti, a da tega ne more uresničiti, ker z zasebnima lastnikoma objektov ob Blagovnici ne uspe doseči dogovora,« pravijo na občini.

Blizu zaprte Blagovnice nastaja novo trgovsko območje. Tam so pred časom že zgradili trgovino, naredili bodo še nove. Investitor je podjetje iz Medvod. Občina je na njegovo pobudo pripravila občinski podrobni prostorski načrt za prihodnji Trgovski center Brežice ob Cesti svobode vzhod. Gre za tri nove trgovine. Tam so zdaj kmetijske površine, travniki, a so to po občinskem prostorskem načrtu zdaj nepozidana stavbna zemljišča.

Nova cesta, nova podjetja

V Novem mestu sta med praznimi trgovskimi lokacijami nekdanje Mercatorjevo trgovsko središče na mestnem obrobju, na Cikavi, in nekdanja Müllerjeva trgovina na Glavnem trgu v središču mesta. Mercator je objekt na Cikavi prodal, so povedali v tej družbi. »Pri lastništvu nekdanjega nakupovalnega središča na Cikavi je v letošnjem letu prišlo do spremembe; objekt je po novem v lasti novomeškega podjetja, ki deluje na območju poslovno-industrijske cone Cikava. Stavba, v kateri je nekoč delovala trgovina Müller, ostaja v lasti podjetja Müller, s katerim smo v preteklosti že navezali stike, ga pozivali k oživitvi nekdanje trgovine (kar je leta 2018 tudi najavilo), vendar konkretnih dejanj lastnika do danes ni bilo,« pravijo na Mestni občini Novo mesto.

Tudi za Novo mesto velja dilema, ali za nove trgovine uporabiti stare ali nove trgovske lokacije. S komunalnim opremljanjem poslovno-industrijske cone na Cikavi, ki bo v prihodnje neposredno povezana s cestnim odsekom tretje razvojne osi, želi občina privabiti nova mala in srednje velika podjetja. Tudi Glavni trg po oceni občine postaja vse bolj poslovno zanimiv, kar želi občina okrepiti z razpisi za sofinanciranje najemnin, programov in prenov pročelij.

M. Luzar