FOTO: Poletne glasbene urice praznujejo deset let, koncert prihodnji četrtek

18.8.2022 | 11:10

Poletne glasbene urice PO Krka so med otroki zelo priljubljene, mnogi izmed njih povedo, da so poletja brez njih ne predstavljajo več. (Foto: M. Ž.)

Straški župan Dušan Krštinc je včeraj mladim glasbenikom prinesel sladoled.

Rumanja vas - Poletne glasbene urice, ki jih Pihalni orkester Krka pripravlja med počitnicami, praznujejo deset let. Vsako počitniško sredo dopoldne so v Mladinskem domu v Rumanji vasi zbirajo otroci, ki igrajo glasbene inštrumente ter si želijo druženja in igranja v orkestru. Sklenili jih bodo prihodnji četrtek, 25. avgusta, z zaključnim koncertom ob 19. uri na igrišču za domom, v programu pa se bodo sprehodili skozi skladbe, ki so jih igrali v teh letih.

V tem obdobju je s pihalnim orkestrom ustvarjalo preko 400 otrok, letos jih je znova med 60 in 70, posamezne delavnice pa se jih udeleži od 30 do 50. Z leti so postale regionalne, s čimer dokazujejo, da glasba ne poznam meja, saj so na letošnjih delavnicah sodelovali otroci od Kočevja do Brežic.

»Namen delavnic je, da otroci igrajo na svoje inštrumente tudi poleti, da se spoznajo in navdušijo z igranjem v skupini najbolj zagrete, navdušene in željne igranja v velikem orkestru pa povabimo, da se nam tudi pridružijo,« je povedal mentor Poletnih glasbenih uric Borut Turk. Poleg njega je glavni mentor še Marko Jenič in skrbita za pihalsko in trobilsko sekcijo, pri izvedbi brezplačnih delavnic pa sodelujejo člani orkestra, ki igrajo z otroki, jim pomagajo in jih učijo, v veliko pomoč jim je tudi profesor kitare Dušan Pavlenič iz novomeške glasbene šole Marjana Kozine.

Zelo zadovoljen nad delavnicami je tudi starški župan Dušan Krštinc, ki je mlade glasbenike obiskal včeraj in jim prinesel sladoled. »Zelo sem vesel, da imamo v naši občini pihalni orkester, ki skrbi za svoj podmladek. Vsi, ki pridejo na glasbene urice, so namreč potencialni člani tega ali pa kakšnega drugega orkestra. Lepo je tudi, da ob obisku vedno vidim nasmejane in zadovoljne obraze otrok, predvsem pa je pomembno, da med počitnicami ne pozabijo na glasbo in ko jeseni znova pridejo v glasbeno šolo, so kar dobro pripravljeni.«

Projekt že vsa leta podpirata pokrovitelja orkestra novomeška tovarna Krka in Mestna občina Novo mesto, pridružuje pa se mu še Občina Straža.

Besedilo in foto: M. Ž.

