FOTO: Brod zaradi nizke Save ne vozi

19.8.2022 | 13:00

Stanko Savnik, pravi, da ne pomni tako nizke Save.

Gladina Save se je neobičajno znižala in pokazali so se kamni v brežini, ki se na več mestih kruši v reko.

Kjer so drugače savske brzice pri Mostecu, so zdaj suhe skale. (Vse foto: M. L.)

Mostec - Brod na Mostecu zaradi nizke vode v Savi letos poleti že nekaj časa ne vozi.

»Sava je tako nizka, da jo lahko prehodite. Brod bi med vožnjo čez reko v reki že podrsal po dnu. Pretok Save je zdaj 46 kubičnih metrov na sekundo. Za obratovanje broda pa mora biti vsaj 100 kubikov. Ne pomnim tako nizke Save. Na desni strani se vidi širok pas proda, ki je že zelen zaradi alg,« je včeraj povedal Stanko Savnik, predsednik Brodarskega turističnega društva Mostec. To društvo upravlja brod, katerega brodarja sta Stanko Savnik in Davor Hauer.

Kot je povedal Savnik, se veliko ljudi želi peljati čez Savo, a jih morajo razočarati s pojasnilom, da je v vodi premalo vode za plovbo.

Z moščanskim brodom sicer vsako leto prepeljejo veliko potnikov, predvsem so to turisti iz Term Čatež, se pravi z nasprotnega brega Save, ki gredo iz toplic na izlet in v gostilne na levo stran reke, na kateri jim je najbližji kraj Mostec.

M. L.

