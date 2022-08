FOTO: Jernejeva povorka v znamenju orkestrov. Okrog 800 udeležencev!

20.8.2022 | 08:20

Pihalni orkester občine Šentjernej igra že 111 let!

Šentjernejski oktet letos praznuje 60 let delovanja!

TD Zvon iz Gradišča je na prizorišče kar prikolesarilo.

Šentjernejska konjenica

Društvo kmetic Šentjernej je bilo izvirno v svoji predstavitvi - mnoge gospodinje so nosile celo jerbase na glavi, kot nekoč.

Lovsko društvo Orehovica je prišlo naravnost iz gozda!

Šentjernej - Eden od dogodkov, ki se ga mnogi najbolj veselijo ob občinskem prazniku v Šentjerneju, je gotovo Jernejeva povorka. Letos je bila še posebej težko pričakovana, saj je zaradi korona razmer zadnji dve leti ni bilo.

Občina si jo je letos - za spremembo od preteklih let – zamislila v petek in ne v soboto, kar je bilo nekaterim všeč, spet drugim malo manj.

Tako je bilo včeraj popoldne v občinskem središču zelo živahno in čeprav je pred začetkom že malo deževalo, je vreme nato k sreči le zdržalo. Zbrala so se skorajda vsa društva, ki delujejo tu, in teh res ni malo, od gasilskih vinogradniškega, lovskega, pa kulturnih in športnih, skavtov, planincev, konjenikov, do vrtca Čebelica, Mokropoljskih mučenikov, kmečkih žensk, itd. Manjkal ni niti voz Romov s Trdinove ceste iz Romskega zeliščarskega društva Romanco - Rman. Gradiški salamarji, ki letos premorejo najboljšo salamo v državi, so ponujali celo sendvičke s suhomesnatimi izdelki.

V zapravljivčkih so se skozi občinsko središče vozili prvi mož občine Jože Simončič, pa letošnji častni občan pater dr. Silvester Šinkovec, nagrajenec Jani Selak, ter mnogi drugi gostje in župani sosednjih občin.

V povorki, na čelu katere je korakal petelin Jerneje ter praporščaki društev, ki praznujejo okroglo obletnico, so se društva predstavila na zanimiv način, povorka pa je trajala kar kako uro, ob koncu se je delal že mrak. Duhovito jo je spremljal in predstavljal z balkona nekdanje Majzljeve gostilne – kdo drug kot Janez Selak. Tudi občinstva ni manjkalo: od domačinov do obiskovalcev od drugod, celo iz Kamnika so se pripeljali!

Rdeča nit letošnje Jernejeve povorke, na čelu katere je seveda korakal petelin Jernej, je bilo godbeništvo v Šentjerneju. To ima dolgo tradicijo, saj je Pihalni orkester občine Šentjernej, ki ga vodi Sandi Franko, lani praznoval 110 let delovanja. Gostitelji so v goste povabili kolege godbenike in sicer iz Trebnjega, Novega mesta, Vodic in Kamnika, sosedje iz Kostanjevice pa so v Šentjerneju nastopili dan prej, na večeru šentjernejskih penin.

Godbenikov je bilo tako v povorki okrog 150, družbo pa jim je delalo še okrog petdeset mažoretk, ki jih premorejo trebanjski, novomeški in kamniški orkestri. Tako so bili godbeniki s plesalkami res paša za oči.

Mimohod je potekal od hipodroma skozi Šentjernej do prireditvenega šotora pred kulturnim hramom – šotor je letos menda največji doslej – kjer so se sodelujoči okrepčali, tu so za vzdušje skrbele še godbe, kasneje pa se je nadaljevala zabava z Alpskim kvintetom.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija