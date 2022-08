Ministrica Vrečko ob primeru Smodej: ''Na področju kulture očitno problem spolnega nadlegovanja''

22.8.2022 | 17:10

Ko je ministrica Asta Vrečko sredi prejšnjega tedna obiskala Novo mesto in na festivalu Jazzinty podelila skladateljsko nagrado jazzon, primer Smodej še ni bil v ospredju ... (Foto: arhiv DL; I. V.)

Ljubljana/Novo mesto - Ministrstvo za kulturo je po zadnjem primeru domnevnega spolnega nadlegovanja, v katerega naj bi bil vpleten direktor novomeškega Fotopuba Dušan Josip Smodej, ki je v javnost prišlo v teh dneh in bilo izpostavljeno tudi na družabnih omrežjih, obsodilo vsakršno nasilje. Ministrica Asta Vrečko je v izjavi za medije izrazila ničelno toleranco do te problematike, tudi v kulturi, ter napovedala preverbo možnih sistemskih ukrepov.

''Očitno je, da je na področju kulture prisoten problem spolnega nadlegovanja''

V današnji izjavi je spomnila tudi, da se je ravnokar začelo sojenje enemu od profesorjev na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo zaradi domnevnega nadlegovanja študentk. "Tako da očitno je, da je na področju kulture prisoten problem spolnega nadlegovanja in tega je treba absolutno in jasno in najbolj ostro obsoditi," je dejala ministrica.

Po njenih besedah podatki o spolnem nasilju v Sloveniji govorijo sami po sebi. "Gre za velik družbeni problem, ki se ga ne naslavlja dovolj odkrito, jasno in se o tem ne pogovarjamo dovolj."

Ker področje kulture iz tega ni izvzeto, bodo po napovedih Aste Vrečko na ministrstvu sprožili vse možne postopke, da bi razmislili, kateri sistemski ukrepi so tisti, ki so v pristojnosti ministrstva, da bi se o tej problematiki bolj odkrito spregovorilo, da bi bil prostor kulture varno okolje ter da bi se žrtve opolnomočile do te mere, da bi se odločile tudi za uradne prijave, pri katerih pa se ne bi počutile zlorabljene in izpostavljene.

"Pozvali bomo tudi vse institucije na področju kulture in umetnosti, da storijo enako," je napovedala ministrica. Kot je še dodala, nameravajo z nadaljnjimi ukrepi javnost seznaniti v kratkem.

Izjavo za javnost je ministrica podala po tem, ko so nekateri mediji v zadnjih dnevih poročali o očitkih o domnevnih spolnih in finančnih zlorabah, ki letijo na novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušana Josipa Smodeja. Na Instagramu je bila vzpostavljena tudi stran Proti nasilju Dušana Smodeja, kjer objavljajo anonimna pričevanja izkušenj z njim. Smodej po poročanju Slovenskih novic očitke zanika.

Ni vedela, da na intervju pride Dušan Josip Smodej

Asta Vrečko je podala tudi pojasnilo o njegovem nedavnem obisku na ministrstvu za potrebe intervjuja, kamor je prišel kot urednik portala Kulturnik, ki ga ureja Beletrina, ministrstvo pa ga financira. Intervju je bil 21. julija opravljen v avli ministrstva, na njem so bili navzoči še sodelavka Službe za odnose z javnostmi Ministrstva za kulturo, novinar in snemalec. Na portalu je bil intervju objavljen 11. avgusta 2022. Prošnjo za intervju je Služba za odnose z javnostmi Ministrstva za kulturo prejela 15. julija. Pod prošnjo za intervju je bil podpisan samo novinar Nejc Krevs, ki sicer sodeluje z RTV Slovenija. S tem, da bo na intervjuju prisoten tudi Dušan Josip Smodej, ministrica ni bila seznanjena.

Beletrina je bila za urejanje portala izbrana na javnem razpisu maja lani. So pa na ministrstvu po besedah ministrice že sprožili pregled sodelovanj s Smodejem, ki so se, kot je še dodala, vsa dogajala v preteklosti.

V Inštitutu 8. marec domnevne žrtve spolnega nasilja pozivajo k prijavi

Na najnovejši primer domnevnega spolnega nasilja, o katerem v teh dneh poročajo mediji, potem ko so se na družbenem omrežju Instagram pojavila anonimna pričevanja, so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec. Direktorica Nika Kovač je na Facebook profilu in ob današnji vložitvi zakonov o brezplačni šolski prehrani omenila možnost pravne pomoči.

V inštitutu so po njenih besedah žrtvam pripravljeni nuditi oporo ter zbrati finančna sredstva za odvetniško oziroma pravno pomoč. S tem namenom so tudi kontaktirali administratorje profila Proti nasilju Dušana Smodeja, ki se je nedavno pojavil na Instagramu.

Kot je povedala Nika Kovač, pri tem sledijo črki zakona, zato kot enega od načel upoštevajo domnevo nedolžnosti, kar pomeni, da o storilcih spolnega nadlegovanja in nasilja govorijo poimensko šele takrat, ko so postopki na sodiščih zaključeni. Iz istega razloga so tudi njihove kampanje Nisem prijavila in Jaz tudi anonimne, a z upoštevanjem, da so na strani žrtev in da so jim pripravljeni pomagati.

V inštitutu sicer opažajo, da žrtve spolnega nadlegovanja in nasilja tega ne prijavljajo iz najrazličnejših razlogov - zaradi strahu pred tem, kaj se bo zgodilo na instituciji, ker institucije po besedah Nike Kovač "ne ravnajo dobro", ker so izkušnje drugih ljudi s tem slabe in tudi zato, ker se žrtve pogosto sramujejo, da so bile v alkoholiziranem stanju ali da so zaužile droge.

Odločitev o rabi alkohola je legitimna odločitev posameznika, podobno velja za drogo, čeprav je ta nelegalna, da nekdo spolno nadleguje osebo, ki ni pri polni zavesti, pa je nedopustno in zakonsko prepovedano, je dodala Nika Kovač.

Žrtve pozivajo, da spolno nadlegovanje in nasilje prijavljajo, ne glede na to, v kakšnem stanju zavesti so bile. V povezavi z omenjenim primerom, ki se je pojavil na Instagramu, se sicer po njenih besedah na inštitut ni obrnila še nobena oseba.

Policija ponovno poziva oškodovance domnevnih kaznivih dejanj iz področja spolne nedotakljivosti naj primere prijavijo

Policija nadaljuje z intenzivnim preverjanjem informacij o morebitnih sumih kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti in drugih kaznivih dejanj. Po včerajšnjem pozivu namreč niso dobili še nobene prijave, je Generalna policijska uprava (GPU) zapisala v sporočilu za javnosti. Preverjajo tudi okoliščine dogodka, v katerem je umrla ena oseba.

Policisti pozivajo vse, ki karkoli vedo o izpostavljenih ali kakšnih drugih podobnih dogodkih, da te primere prijavijo policiji na najbližjo policijsko postajo, interventno številko policije 113 ali preko drugih elektronskih komunikacij.

Storilci tovrstnih kaznivih dejanje se preganjajo po uradni dolžnosti. Kriminalisti sicer lahko preverjajo navedbe o domnevnih spolnih zlorabah, ki so bile javno objavljene, a za učinkovito izvedbo postopka je nujno potrebno sodelovanje oškodovanih oseb, so sporočili iz Generalne policijske uprave (GPU).

Vse aktivnosti policistov in kriminalistov so usmerjene v preveritev verodostojnosti in resničnosti vsebine zapisov na spletu o storjenih kaznivih dejanjih in identifikacijo morebitnih žrtev ter potrditev obstoja morebitnih razlogov za sum, da so bila storjena kazniva dejanja, katerih storilec se preganja po uradni dolžnosti.

Na splošno dodajajo, da je pri obravnavi tovrstnih kaznivih dejanj žrtev nepogrešljiv vir informacij za kriminalista in največkrat tudi edini. Prijavljanje teh primerov pa je potrebno tudi zaradi preprečevanja morebitnega izvrševanja novih kaznivih dejanj, so dodali.

Policija tudi intenzivno preverja okoliščine dogodka, v katerem je umrla ena oseba, v smeri ali so pri tem podani morebitni razlogi za sum kaznivega dejanja. Tega zaenkrat niso potrdili.

Postopki kriminalistov so v intenzivnem teku, zato se vse pridobljene informacije sproti analitično obdeluje in vrednoti z namenom načrtovanja nadaljnjih aktivnosti. Zaradi učinkovite izvedbe teh postopkov ne morejo razkrivati, so še zapisali.

STA; M. K.