Jedrska elektrarna v Krškem v začetku oktobra v remont

23.8.2022 | 10:40

Foto: arhiv; NEK

Krško - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek) za 1. oktober predvidevajo začetek rednega remonta. Ta bo trajal dober mesec dni, v tem času pa bo elektrarna zaustavljena.

Med remontom bodo v elektrarni opravili menjavo dela izrabljenega goriva s svežim ter vzdrževalna dela in preverjanja, ki jih lahko opravijo le med zaustavitvijo elektrarne. V skladu z usmeritvijo elektrarne o stalnem posodabljanju opreme na podlagi lastnih in mednarodnih izkušenj bodo opravili tudi posodobitve in modifikacije. Med drugim bodo zamenjali visokotlačno turbino, kar bo omogočilo povečanje moči elektrarne.

V času remonta bodo zagotovili električno energijo iz drugih virov.

Nek je bil zgrajen leta 1981 po sedmih letih gradnje. Jedrski objekt je postal 7. maja istega leta, ko so v reaktor vložili gorivo. Samovzdrževalna reakcija je bila nato vzpostavljena 11. septembra, 2. oktobra pa je bila elektrarna sinhronizirana z elektroenergetskim omrežjem.

V skladu z meddržavno pogodbo električno energijo, ki jo proizvede, prevzameta družbenika Gen energija in Hrvatska elektroprivreda, vsak polovico. To predstavlja 20 odstotkov vse porabljene električne energije v Sloveniji in 17 odstotkov vse porabljene električne energije na Hrvaškem.

STA; M. K.