Do konca leta varna šolska pot na Otočcu

23.8.2022 | 18:30

Podpisnika pogodbe v družbi ravnateljice OŠ Otočec Mateje Rožman in predsednika KS Otočec Franca Riflja

Novo mesto/Otočec - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja BGP gradnje Danijel Špingler sta včeraj na Osnovni šoli Otočec podpisala pogodbo v vrednosti dobrih 184.000 evrov z DDV za ureditev dela šolske poti od naselja Lešnica do otoške šole. Na tem odseku bo na novo zgrajenih 750 metrov cestne razsvetljave, 160 metrov manjkajočega pločnika na Lešnici, kjer bo urejena tudi avtobusna postaja, šolska pot pa bo varnejša še z dvema novima prehodoma za pešce. Dela se začnejo v prihodnjih dneh in bodo zaključena do konca tega leta, so sporočili z novomeške občine.

Kot je povedal župan Macedoni, občina s to investicijo celovito ureja prometno varno šolsko pot na območju otoške osnovne šole, v okviru prizadevanj za prometno varnost otrok in šolarjev pa je napovedal tudi številne druge tovrstne projekte.

Birčna vas, Mali Slatnik, Črmošnjice ...

V naslednjih dneh se začne prenova države ceste v Birčni vasi z ureditvijo pločnika od podružnične osnovne šole do železniškega podhoda, začenja se izgradnja varnega avtobusnega obračališča pri podružnični osnovni šoli na Malem Slatniku in s tem izgradnja večnamenske poti do Petelinjeka, stekla bo tudi ureditev ceste in manjkajočega pločnika v Črmošnjicah od križišča z državno cesto do manjšega mostu pri Težki vodi.

... in Ratež

V avgustu pa na novomeški občini načrtujejo še izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca za izgradnjo manjkajočega pločnika ob državni cesti na Ratežu.

M. K.

Foto: MO Novo mesto