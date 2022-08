Marija Judež na svetovni olimpijadi iz astronomije in astrofizike s častno omembo

24.8.2022 | 09:45

Marija (levo) je v Gruziji stkala nova prijateljstva.

Marija Judež s slovensko zastavo na odru zaključne prireditve

Kutaisi, Gruzija/Novo mesto - Od 14.8. do 22.8. je v mestu Kutaisi v Gruziji potekala 15. Mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike IOAA 2022, na kateri so se pomerili najboljši mladi astronomi do 20 let iz celega sveta. Po izbirnih tekmovanjih, ki so v Sloveniji potekala pod okriljem dMFA, se je nanjo kvalificiralo tudi pet dijakov iz Slovenije, med njimi tudi Marija Judež, 17-letna dijakinja Šolskega centra Novo mesto in štipendistka MO Novo mesto. Na slovesni zaključni prireditvi so jo na oder poklicali kot prejemnico častne omembe, saj se je na olimpijadi izkazala z izvrstnim rezultatom.

Tekmovalci so se več dni spopadali z obširnimi astronomskimi izzivi. V prvem sklopu so morali rešiti 13 izjemno kompleksnih nalog iz astrofizike. Čeprav so imeli zanje kar pet ur časa, je bila, kot sporočajo iz Marijine ekipe, potrebna visoka koncentracija in naporno umsko delo v prav vsaki od danih 300 minut. V naslednjem delu tekmovanja je sledila obdelava podatkov, pri kateri so štiri ure razreševali naloge, podobne realnim izzivom, s katerimi se srečujejo poklicni astrofiziki. V tretjem delu so tekmovalci na astronomskih opazovanjih morali pokazati natančno poznavanje ozvezdij celega sveta in ne le vidnih iz Slovenije.

Da so tekmovalcem olajšali naporne tekmovalne dni, so organizatorji poskrbeli tudi za ekskurzije po Gruziji z ogledi turističnih znamenitosti. Posebej zanimivo je bilo kopanje v Črnem morju.

Mariji olimpijski dosežek iz astronomije ogromno pomeni, hkrati pa je zelo hvaležna, da je stkala številna nova mednarodna prijateljstva z mladimi astrofiziki iz celega sveta, so še sporočili njeni spremljevalci.

M. K.; foto: Andrej Guštin

