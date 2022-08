Kandidaturo za župana Krškega napovedal Janez Kerin

25.8.2022 | 14:00

Janez Kerin (Foto - tudi spodaj v fotogaleriji: osebni arhiv)

Z današnje novinarske konference

Krško - Kandidaturo za župana v Mestni občini Krško je danes napovedal Janez Kerin. Na novembrskih lokalnih volitvah bo kandidiral kot neodvisni kandidat, v primeru izvolitve pa obljublja boljšo porabo denarja, preglednost projektov in neodvisnost delovanja. "Želim ustvariti novo zgodbo v Mestni občini Krško," je dejal na novinarski konferenci.

Kerin je zaposlen na Nacionalnem preiskovalnem uradu kot višji kriminalistični inšpektor, ki preiskuje kazniva dejanja s področja gospodarskega kriminala. Na Mestni občini Krško je predsednik nadzornega odbora in predvsem to ga je vzpodbudilo h kandidaturi.

"V zadnjih štirih letih sem kot predsednik nadzornega odbora še bolje spoznal delovanje občine; kaj je dobro in kaj narobe ter kaj bi lahko bilo bolje, in vse to me je prepričalo, da so v občini potrebne spremembe," je dejal.

Kot župan se namerava zavzemati za preglednost projektov, kot so gradnja drugega bloka krške nuklearke, gradnja Krkinega obrata Sinteza 2 v Krškem in urejanje deponije odpadkov v Spodnjem Starem Gradu, kjer je nedavno gorelo.

Občinski proračun namerava zastaviti bolj razvojno in sodobno ter zagotavljati njegovo preglednejšo in učinkovitejšo porabo. "Prepričan sem, da se da za isti obseg narediti več," je dejal.

Pospešiti želi gospodarski razvoj občine, izboljšati stanovanjsko politiko mladih, pospešiti razvoj obstoječih oblik kmetijstva ter povečati vlaganja v komunalno infrastrukturo. Njegov cilj je, da bi Mestna občina Krško "po višini povprečnega neto dohodka na prebivalca postala članica 'kluba' prvih desetih občin v Sloveniji".

Kerin namerava kandidirati tudi za občinskega svetnika na listi Društva za participacijo občanov Modra Smer, če ga bo upravni odbor društva pri tem podprl. Predsednik društva Mitja Valentic se je sicer udeležil novinarske konference in ga osebno podprl, dobil je tudi podporo predsednika Zveze kulturnih društev Krško Uroša Brezovška in predsednika Športne zveze Krško Luke Šebeka.

Kandidaturo za župana Krškega je že napovedal tudi nekdanji poslanec SNS Dušan Šiško, zdajšnji župan Miran Stanko pa naj ne bi več kandidiral.

STA; M. K.

