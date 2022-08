Novo mesto letos v Videm Dobrepolje k Novaku

27.8.2022 | 12:30

Letošnji lavreat nagrade novo mesto Franci Novak (desno) s predsednico žirije Majo Šučur in novomeškim županom Gregorjem Macedonijem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je sinoči na grmskem gradu stisnil roko novemu lavreatu literarne nagrade novo mesto, pesniku in tudi pisatelju Franciju Novaku iz Vidma v občini Dobrepolje. Slednjo z Ljubljano povezuje redna medkrajevna linija št. 78, z Novim mestom pa so ti zanimivi kraji, iz katerih sta odšla v svet tudi znamenita slikarja Tone in France Kralj, povezani bolj kot ne le z Dolenjskim listom in po novem nagrado za najboljšo zbirko kratkih zgodb novo mesto.

Letošnji nominiranci za nagrado novo mesto so bili: Kazimir Kolar: Zgodbe nekega slabiča (Litera), Tomaž Kosmač: Ko jebe (Beletrina), Manka Kremenšek Križman: Tujci (Cankarjeva založba) in Franci Novak: Obvoz (LUD Literatura).

Franci Novak se je rodil leta 1969, živi v Vidmu in je z literaturo povezan tudi poklicno, saj je grafični oblikovalec in se ukvarja s prelomom knjig in tudi časopisov. Njegov prvenec je bila leta 2011 natisnjena pesniška zbirka Otroštvo neba (Mladinska knjiga), ki je bila nominirana za Veronikino nagrado. Tri leta pozneje je izdal svojo prvo zbirko kratkih zgodb Podnebne spremembe. Po osmih letih je letos pozimi pri LUD Literaturi luč sveta ugledala njegova druga zbirka kratkih zgodb Obvoz, za katero je med sinočnjo predstavitvijo na gradu Grm, še preden je izvedel za odločitev žirije iz društva slovenskih literarnih kritikov, povedal, da se mu zgodbe v njej zdijo še kar dobre. Ne dobre, ampak še kar dobre. Komisija je bila drugačnega mnenja, menila je, da niso le dobre, ampak da so najboljše.

Foto: I. Vidmar

V utemeljitvi za nagrado novo mesto 2022 je komisija v sestavi Robert Kuret, Muanis Sinanović in Maja Šučur zapisala: "Izrazito lirična pisava Francija Novaka gradi svetove, ki so oddaljeni in prepoznavni obenem, pravzaprav so dvojniki naših svetov in njihova ogledala. Čeprav njihova magičnost zajema impresije lokalnih delavskih, predmestnih in ruralnih miljejev, ki jih skozi zgodbe uzremo na povsem nepričakovane načine, v nihanju med budnostjo in blodnjavostjo vzpostavljajo lastne fizikalne zakone. Anonimni bližnjiki, ki iz teh izbrušeno ogoljenih mikrookolij vznikajo, so liki, odprti v obče oziroma skupno, zato jih lahko bralec kreativno naseljuje z lastnimi izkušnjami, pretanjene moduse upora namreč nakazujejo brez neposredne političnosti. Obenem gre za zbirko, ki jo jezik neposredno zanima, njen slog pa je razmeroma preprost, poln obeta komaj izgovorljivega, vendar ritmizirano čuten; mestoma se zdi skoraj metrumski in taktilno oprijemljiv. Prav s tem Franci Novak prepričljivo zaokroža zbirko kratkih zgodb Obvoz, ki se umešča v linijo poetične proze, a jo avtorjev prepoznavni glas – brez špekulacij ali kakršnihkoli obvozov – vztrajno približuje tudi širšemu bralstvu."

Od leve proti desni nominiranci: Manka Kremenšek Križman, Tomaž Kosmač, Kazimir Kolar in Franci Novak. (Foto: Boštjan Pucelj)

Druga knjiga kratke proze Francija Novaka se dogaja na robu sanj. V njej naletimo na avtobus na presenetljivi poti, računovodjo, ki se boji prihodnosti, skrivno časopisno združbo, trojico na počitnicah, ki jo poveže usoda, bizarno vožnjo iz službe, deklici ob lovljenju rib in še koga. Trinajst zgodb nas spravi v stanje zamaknjenosti s ponavljanjem elementov, ki se kot ob obratu kalejdoskopa vsakič zasvetlikajo v malo drugačnem vzorcu. Okušanje svobode, ki je vedno že nedosegljiva in izgubljena, se dogaja med lebdenjem luči in neznatnimi nenavadnimi pojavi, ki zamajejo prepričanost v realnost. Knjiga nas tako popelje na hipnotičen, neponovljiv obvoz, so v predstavitvi Obvoza Francija Novaka zapisali pri njegovi založbi LUD Literatura.

I. Vidmar

