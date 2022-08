Trebanjski rokometaši remizirali v Skandinaviji

28.8.2022 | 09:00

Trener Trebanjcev Uroš Zorman (Foto: arhiv; RK Trimo Trebnje)

Stockholm - Rokometaši Kristianstada in Trima iz Trebnjega so se na včerajšnji prvi tekmi uvodnega kroga evropske lige na Švedskem razšli z neodločenim izidom 33:33 (12:19). Povratna tekma bo 3. septembra v Trebnjem.

* Kristianstad Arena, gledalcev 897, sodnika: Pirvu in Potirniche (oba Romunija).

* Kristianstad: Christensen, Banke, Hakaj, Olsson 6, H. Henningsson, P. Henningsson 4, Hallbäck 1, Jepsen 3, Frend-Öfors 5, Ehn, Johnsen 2, Jurmala Aström 4, Halen 2, Cederholm 5, Selin 1, Larsson.

* Trimo Trebnje: Grčo, Čudič, Slatinek-Jovičič 3, Višček, Horvat 9, Didovič, Jurečič 2, Radojković 7, Pipp, Kotar 5, Potočnik 1, Miklavec, Grbić 2, Glavaš 1, Krešić 3, Čorsović.

* Sedemmetrovke: Kristianstad -, Trimo Trebnje 4 (1).

* Izključitve: Kristianstad 6, Trimo Trebnje 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Slovenski rokometni podprvaki so večji del tekme prevladovali, v zadnjih dvajsetih minutah pa zapravili prednost osmih golov in tekmo končali z neodločenim izidom. Končna odločitev o njihovem napredovanju v naslednji krog drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini bo padla čez teden dni na Dolenjskem.

Izbranci Uroša Zormana so sijajno odprli tekmo v Kristianstadu. Po petih minutah igre so povedli s 4:0, pet minut kasneje pa je že bilo 7:1. Do konca prvega dela tekme so vseskozi nadzorovali tekmece. V 28. minuti se je na semaforju zasvetil izid 18:9, a so nato gostitelji naredili delni izid 3:0, tako da so Trebanjci na veliki odmor odšli s prednostjo šestih golov (18:12).

Dolenjci so do 38. minute imeli vajeti igre v svojih rokah. Po vodstvu s 24:16 se jim je povsem ustavilo, kar so gostitelji izkoristili in se jim tri minute kasneje približali na štiri gole (24:20), v 51. minuti pa jim povsem zadihali za ovratnik (28:29). V 56. minuti so jih gostitelji ujeli in prvič na dvoboju izenačili (31:31), na koncu pa tudi iztržili remi.

V trebanjski ekipi sta bila na včerajšnji tekmi najbolj učinkovita Gašper Horvat z devetimi in Mihajlo Radojković s sedmimi goli.

STA; M. K.