20 let šentjernejskega podjetja EDMS - najboljši dobavitelj za Siemens

29.8.2022 | 13:00

Direktor GZ Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš je direktorici EDMS Maji Kovačič izročil priznanje GZDBK za prispevek h gospodarskemu razvoju regije.

Šentjernej - Med visoko kakovostna podjetja v Šentjerneju sodi tudi EDMS, proizvodnja elektronskih komponent, ki deluje že dvajset let in je zelo uspešno na svetovnih trgih.

Peto leto ga vodi Maja Kovačič, ki je v podjetje sicer prišla kot študentka in prva zaposlena. Danes si v EDMS kruh služi že 64 delavcev.

Jubileja so se veselili tudi zaposleni v podjetju EDMS.

Jubilanti, ki delajo v podjetju deset ali dvajset let.

Podjetje, ki je v stoodstotni lasti avstrijskega podjetja Miba, je dvajset let delovanja proslavilo prejšnji konec tedna, ko so na dogodek povabili svoje partnerje iz tujine ter vse, ki so jih v teh letih podpirali. Ob jubileju jim je plaketo občine za uspešno delo na gospodarskem področju podelila Občina Šentjernej, priznanje pa Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine – izročil ga je direktor Tomaž Kordiš.

Dosegli mnoge standarde



»To je potrditev, da delamo dobro, da gradimo na pravih temeljih. Plaketa nam je spodbuda, pa tudi izziv in odgovornost za delo v prihodnje,« pove Kovačičeva, ki je z razvojem podjetja lahko zadovoljna. V njem nastajajo izdelki, ki se nahajajo v vetrnih elektrarnah, hitrih vlakih, v različnih elektro industriji, kjer je potrebno ohlajanje komponent, skratka v industriji, energetiki, transportu, medicini. Izdelke že od vsega začetka stoodstotno izvažajo v tujino (Avstrijo, Nemčijo, na skandinavski trg) - pri nas takih proizvodenj ni, v Slovenijo pa pridejo te komponente nazaj v drugih izdelkih.

Šopek zaposlenih za direktorico...

Uspešnost in napredek podjetja dokazujejo razni doseženi standardi. Med drugim okoljski standard ISO 14001, standard za lepljenje z dvokomponentnimi oz. epoksi smolami – so edini s tem certifikatom v tem delu Evrope. V zadnjih petih letih so postavili temelje zelene, okolju prijazne tehnologije. Še posebej veliko pa jim pomeni, da so v konkurenci devetsto podjetij iz vsega sveta postali najboljši dobavitelj za Siemens v kategoriji kakovosti, kar je pokazala analiza in EDMS je prejelo posebno priznanje z zvezdo.

L. Markelj, foto: Jan Poreber

