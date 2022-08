FOTO: Policisti želi konopljo; eno telico odpeljali, drugi odrezali noge

V hribih v okolici Boštanja so policisti želi konopljo. (Fotografiji: PP Sevnica)

Precej pestro je današnje poročanje Policijske uprave Novo mesto o dogodkih zadnjih 24 ur. Na številki policije 113 so sprejeli 219 klicev, od tega je bilo 66 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s področjem kriminalitete.

Kriminaliteta

Sevniški policisti so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo v hribih v okolici Boštanja, iskali so prepovedano drogo. Našli, posekali in zasegli so 41 sadik konoplje, visokih do dva metra in pol. 31-letniku so poleg navedenega zasegli še nekaj gramov posušenih rastlinskih delcev rjavo zelene barve, prav tako s sumom, da gre za prepovedano drogo. Po končanih preiskavah bodo 31-letnika kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do deset let.

V zbirnem centru v Borštu so neznanci vadili zagon motorja brez ključa – policisti so dopoldne opravili ogled dveh tovornih vozil: v eno je bilo vlomljeno z razbijanjem stekla, drugo je bilo pa odklenjeno. Pri obeh so storilci odstranili plastiko pod volanom in poskusili vozila zagnati s pomočjo spajanja žičk. Ker pri tem niso bili najbolj uspešni in so vozila ostala tam, kjer so bila, so na koncu v notranjosti obeh spraznili gasilni aparat. Brežiškemu komunalnemu podjetju so naredili za okoli dva tisoč evrov škode.

Z nenavadnim primerom so se v Dolnji Stari vasi srečali policisti iz Šentjerneja. Tja jih je poklical lastnik ograjenega pašnika, ki je tam našel ubito telico. Na kraju je ostal trup z glavo, okončine pa so neznanci odnesli. Lastniku so naredili za okoli dva tisoč evrov škode.

Podoben primer so obravnavali v zgodnjih jutranjih sredinih urah – nekaj pred peto uro so policiste klicali iz Čučje mlake, kjer so ponoči slišali iz hleva glasno mukanje. Ugotovili so, da so jim neznanci odpeljali telico in jim s tem povzročili za okoli tisoč evrov škode. Policisti primera še preiskujejo.

Neznanci so izkoristili priložnost in iz odklenjenega gradbenega zabojnika na Ulici Slavka Gruma v novem mestu odnesel nahrbtnik, v katerem je imel eden od delavcev dokumente ter ključe. Povzročil mu je za okoli štiristo evrov skrbi in stroškov.

Popoldne, nekaj po šesti uri, so trebanjske policiste klicali iz Dolenje Nemške vasi – tam sta v trgovino vstopila moški in ženska (kasneje ugotovljeno, da sta iz okolice Novega mesta), nabrala za 142 evrov izdelkov, ki naj bi jih ženska skrila v krilo in jih na poziv zaposlenih ni želela pokazati. Mimo blagajne sta šla brez plačila. Osumljenca, stara 36 in 23 let, so nekaj minut zatem ustavili novomeški policisti. Trebanjski policisti ju torej sumijo tatvine.

Novomeške policiste so klicali iz Lovske družine Otočec zaradi suma krivolova. Popoldne so namreč na Velikem Vinjem vrhu našli ustreljenega mlajšega srnjaka. Opravili so ogled kraja in o dogodku obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca.

Ob pol osmih zvečer so novomeški policisti obravnavali primer suma kaznivega dejanja grožnje – 23-letnik iz Novega mesta naj bi namreč zagrozil 20-letniku iz Dobruške vasi, da ga bo ob naslednjem srečanju ubil, to pa naj bi podkrepil s tem, da je z vozilom zapeljal proti njemu. 23-letnika so policisti v zadnjih dveh letih že večkrat obravnavali in ovadili zaradi groženj

Prometna varnost

Nekaj pred sedmo uro zvečer je na številko 113 poklical voznik in prijavil nezanesljivo vožnjo voznika, ki je vijugal po avtocesti od Trebnjega proti Novemu mestu. Vozilo so v okolici Novega mesta, tik pred domom, ustavili prometni policisti in odkrili vzrok vijuganja – 56-letni voznik je napihal 0,37 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Napisali so mu plačilni nalog

Novomeški policisti so Nad mlini v Novem mestu zvečer kontrolirali 57-letnega voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, za nameček pa je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,44 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Uvedli so postopek za več prekrškov s področja prometne varnosti, avto so mu pa zasegli.

Veliko migrantov

Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so v Brezju pri Veliki Dolini prijeli osem tujcev, državljanov Turčije, ki so mejo prestopili izven mejnega prehoda. Poleg so prijeli še 28-letnega državljana Kosova z urejenim bivanjem na Hrvaškem, ki je bil, kot vse kaže, njihov vodič. Ko je ugledal policiste se je podal v beg, a so ga nekaj kasneje prijeli, vklenili in pridržali. V delo so se vključili še novomeški kriminalisti. V Novi vasi pri Mokricah so prijeli deset državljanov Malija. V Mihalovcu so prijeli šest državljanov Burundija (med njimi dva otroka).

Policisti vodniki službenih psov so dopoldne v Brezju pri Veliki Dolini prijeli štiri državljane Burundija. Popoldne so jih črnomaljski policisti prijeli še šestnajst pri Ziljah.

Policisti na mejnem prehodu za mednarodni promet Metlika so dopoldne na vstopu kontrolirali tovorno vozilo v priklopnikom, črnogorskih tablic. Pri temeljiti mejni kontroli so v tovornem prostoru odkrili šest državljanov Afganistana, ki so se tam skrivali. Po prvih ugotovitvah so se na prikolico vkrcali na skrivaj na enem od avtocestnih počivališč na Hrvaškem. Pri tem so zagotovo imeli pomoč, saj je bila plombirana kovinska vrvica, s katero je bil zapečaten tovor, prerezana in nato spet spojena. Postopek so prevzeli hrvaški policisti.

Brežiški policisti so popoldne prijeli tri državljane Kube, ki so prišli do Rigonc mimo mejnega prehoda, v Sobenji vasi pri pet državljanov Indije. Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so na istem območju prijeli devet državljanov Sirije (pet je otrok).

V noči na sredo so pri Ponikvah prijeli devet državljanov Konga, pri Slovenski vasi pa še tri. Postopki s tujci še niso zaključeni.

