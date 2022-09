Večja varnost učencev na šolskih postajališčih z opozorilnim sistemom Busko

1.9.2022 | 10:00

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj/Marindol/Miliči - Da bi zagotovili varnejše šolske poti in skupne šolske prevoze, so v črnomaljski občini uredili šolski postajališči Marindol in Miliči z aktivnim opozorilnim sistemom Busko. Ta opozarja voznike o prisotnosti otrok na postajališču. Hkrati bodo, kot sporočajo iz Črnomlja, v prihodnjih dneh na obeh postajališčih postavili tudi solarne luči, ki bodo še dodatno osvetljevale šolska čakališča.

Zagotavljanje varnih šolskih postajališč je osnova, da se lahko otroci varno vozijo v šolo z organiziranim skupnim šolskim prevozom, pravijo na občini. Posledično se bo zmanjšala prometna gneča v bližini šol, povečala se bo prometna varnost, s tem pa tudi, kot še opozarjajo, prispevamo k čistejšemu in bolj zdravemu okolju.

Postavljena aktivna opozorilna sistema sta financirana iz sredstev Ministrstva za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe, in sicer v sklopu aktivnosti, ki jih Občina Črnomelj izvaja v letošnjem Evropskem tednu mobilnosti.

M. K.