Knjižnica škofijske karitas bogatejša za nove knjige Mohorjeve družbe. Tudi avstrijska veleposlanica

1.9.2022 | 13:20

Veselje ob predaji 5 tisoč evrov vrednega bona za knjige. Na sliki generalni tajnik škofijske karitas Simon Dvornik, avstrijska veleposlanica v Sloveniji Elisabeth Ellison – Kramer in direktor Mohorjeve družbe Franc Kelih.

Na predaji darilnega bona za knjige (od leve proti desni): predsednik novomeške karitas g. Ciril Murn, škof Andrej Saje, Simon Dvornik, veleposlanica Elisabeth Ellison – Kramer, Franc Kelin ter novomeški župan Gregor Macedoni.

Novo mesto - Celovška Mohorjeva družba je v sodelovanju z avstrijsko veleposlanico v Sloveniji Elisabeth Ellison – Kramer danes dopoldne predala Škofijski karitas Novo mesto knjige v vrednosti pet tisoč evrov.

Kot pove generalni tajnik škofijske karitas Simon Dvornik, bodo z njimi obogatili Knjižnico Dnevna soba, ki se nahaja v prostorih karitasa v Baragovem zavodu na Smrečnikovi 60. Med knjigami njimi prednjačijo novitete, od romanov do otroških vsebin.

Knjige dostopne vsem, brez omejitev

»Veseli smo, da so naš program prepoznali kot dobrega in vrednega te njihove pozornosti. Naša knjižnica obsega nekaj tisoč knjig, je pa še premajhna, da bi jo razširili v vse naše prostore. Gre za koncept odprte knjižnice, kar pomeni, da je knjiga na dosegu roke. Želimo, da so vse knjige na voljo prav vsakemu obiskovalcu, ki pride na naše dogodke ali kar tako na obisk. Ni vpisnine, ni časovnih omejitev za izposojo,« pove Dvornik.

Simon Dvornik je avstrijski veleposlanici razkazal Knjižnico Dnevna soba Škofijske karitas Novo mesto.

Franc Kelih, direktor Mohorjeve družbe iz Celovca

Nad tako vrsto knjižnice je bila navdušena avstrijska veleposlanica v Sloveniji Elisabeth Ellison – Kramer, ki je ob predaji, ki sta ji prisostvovala tudi novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje ter novomeški župan Gregor Macedoni, poudarila, da imajo tudi v današnjih modernih časih, ko se vedno več aktivnosti prestavlja na splet in je vse bolj pomembna tehnologija, knjige vseeno posebno mesto in vlogo. Zato je vesela je, da bodo podarjene knjige Mohorjeve založbe v Dnevni sobi dostopne res vsem.

Predali že več kot 50 tisoč knjig

Direktor celovške Mohorjeve družbe Franc Kelih je poudaril, da je glavni namen akcije Podarimo knjige, ki letos poteka že 21.-ič, krepitev učenja slovenskega jezika in kulture ter omogočanje širjenja slovenske knjige med Slovenci, tudi med tistimi, ki si jih zaradi materialne stiske sami ne morejo privoščiti. V času akcije so predali že več kot 50 tisoč izvodov knjig, v zadnjih letih zlasti nevladnim in karitativnim organizacijam, šolam in knjižnicam, ki delujejo na področju lajšanja različnih socialnih stisk v Sloveniji, ter društvom slovenskih skupnosti zunaj meja Slovenije.

»Kot založba slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem želimo s tem posebej poudariti svojo skrb za ohranjanje slovenskega jezika med Slovenci doma kot zunaj meja Slovenije. Obenem pa želi avstrijsko ministrstvo s to akcijo promovirati avstrijske pisatelje, kar se izraža tudi v izboru knjig,« je povedal Kelih.

Za glasbeno doživetje je na dogodku poskrbel Marcel Burger na trobenti.

Besedilo in foto: L. Markelj

