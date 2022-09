FOTO: Zagorelo ostrešje; do onemoglega na tleh gasilci skozi okno

4.9.2022 | 08:40

Tako je gorelo ostrešje v naselju Retje. (PGD Hrib-Loški Potok)

Včeraj ob 14.20 so v naselju Oslica, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Muljava skozi okno vstopili v stanovanjsko hišo, v kateri je na tleh ležala onemogla oseba. Položili so jo v posteljo in počakali do prihoda reševalcev ZD Ivančna Gorica.

Zagorela streha

Ob 14.12 je v naselju Retje, občina Loški Potok, zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja - hleva. Gasilci PGD Hrib-Loški Potok, Retje, Trava, Travnik, Podpreska in Mali Log so pogasili požar ostrešja. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Padel kolesar

Ob 16.54 je na Roški cesti v Kočevju padel kolesar in se huje poškodoval. Na kraju dogodka so ga oskrbeli reševalci NMP Kočevje, helikopter SV z dežurno ekipo HNMP pa ga je prepeljal v UKC Ljubljana.

Gorelo zapuščeno vozilo

Minulo noč ob 00.10 je v naselju Sovinek, občina Semič, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Ogenj so pogasili gasilci PGD Semič.

Čistili cesto

Ponoči ob 01.40 so na Mirnopeški cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto z vodo oprali deset kvadratnih metrov onesnaženega cestišča.

Brez vode

V naselju Trnovec, občina Sevnica, je od včerajšnjega opoldneva zaradi okvare na elektro omrežju motena oskrba s pitno vodo. Gasilci PGD Trnovec bodo do ponedeljka z agregatom zagotavljali črpanje vode iz vodnega zajetja.

M. K.