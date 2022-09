Novomeška zGodba štirih godb na trgu

4.9.2022 | 18:00

Novo mesto - Novomeška Mestna godba je v petek v okviru projekta Novomeška zGodba pripravila že četrto srečanje godb in tokrat na Glavni trg povabila godbe iz Karlovca, Marezig in Metlike in mažoretke Povir iz Sežane.

Ob petih popoldne so se gostujoči godbeniki skupaj s člani domače godbe in mažoretkami domačega in sežanskega društva zbrali na spodnjem delu trga pri mostu, tam zaigrali nekaj melodij za ogrevanje, potem pa v taktu koračnici in ob spremstvu mažoretk odkorakali na prizorišče pred rotovžem, kjer so se najprej predstavili s skupnim programom, potem pa so se krajšimi koncerti predstavile še vse štiri godbe samostojno.

