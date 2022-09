Med orači nič novega - Filak in Pate spet državna prvaka

Na zemljiščih Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) v Jabljah pri Mengšu se je pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in soorganizaciji s KIS, Občino Mengeš, KGZS – KGZ Ljubljana in Biotehniškim centrom Naklo v soboto končalo 65. državno tekmovanje oračev Slovenije in 27. državno tekmovanje dijakov in študentov biotehniških šol v oranju. Pri organizaciji tekmovanja sta sodelovala tudi Lovska družina Mengeš in Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Pokroviteljica Državnega tekmovanja oračev Slovenije je bila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, ki je tekmovanji tudi odprla.

V Jabljah so se najboljši slovenski orači pomerili v oranju strnišča in ledine, in sicer v dveh kategorijah - s plugi krajniki in z obračalnimi plugi. Kvaliteto oranja je ocenjevala strokovna komisija, vsak tekmovalec pa je moral v svojem nastopu preorati 20 x 70 m veliko tekmovalno parcelo strnišča.

Med trinajstimi tekmovalci iz petih slovenskih regij sta nova/stara državna prvaka na 65. državnem tekmovanju oračev Slovenije postala Igor Pate z Dolenjske v kategoriji obračalni plugi, in Anton Filak iz Bele krajine, ki je zmagal v kategoriji plugi krajniki.

Na 27. državnem tekmovanju dijakov biotehniških šol se je pomerilo pet dijakov. V kategoriji oranje z obračalnim plugom je zmagal Jan Kozjek z GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma, s plugom krajnikom pa se je najbolje odrezal Benjamin Kavšek, prav tako z GRM Novo Mesto – center biotehnike in turizma.

Poleg glavnega tekmovalnega programa se je v organizaciji Zveze kmetic Slovenije odvilo tudi tekmovanje žensk v spretnostni vožnji s traktorjem in prikolico. V spremljevalnem programu je potekal Dan koruze v organizaciji KGZ Zavod Ljubljana, razne predstavitve KIS (delovanje bioplinarne, ogled poskusnih posevkov, ogled specialne kmetijske mehanizacije) in predstavitve na stojnicah.

