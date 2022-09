Izposoja v knjižnicah - Branje med poletjem

6.9.2022 | 09:00

»Knjiga v svoji klasični obliki prevladuje, porast izposoje gradiva pa opažamo pri vseh starostnih skupinah,« pravijo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. (Foto: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto)

Novo mesto, Trebnje, Krško - Porast branja leposlovnega gradiva – Tiskana knjiga še vedno prevladuje, del uporabnikov posega po elektronski knjigi – Knjižnice k branju spodbujajo vse generacije

Največ knjig si bralci izposodijo julija.

Marsikdo si poletnih mesecev ne predstavlja brez lahkotnega romana, drugi v vročih dneh zagrizejo v zahtevnejšo literaturo. Knjižnice med poletjem opažajo povečanje izposoje lahkotnejšega gradiva in poudarjajo, da tiskana knjiga ni izgubila svojega mesta med bralci.

Aktualno leposlovje

»Knjiga v svoji klasični obliki prevladuje,« pravijo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, v kateri opažajo porast izposoje pri vseh starostnih skupinah. Vsako poletje v knjižnici člani pogosteje posegajo po leposlovnih gradivih. »Med našimi bralci je poleti največ zanimanja po lahkotnejših kriminalnih in biografskih romanih ter romanih s humorno in ljubezensko tematiko. Veliko je tudi bralcev, ki v poletnih dneh, ko lahko knjigam namenijo več časa in zbranosti, izberejo kompleksnejše vsebine in zahtevnejšo literaturo,« pravi Petra Kovič, vodja Službe za izposojo in delo z uporabniki v novomeški knjižnici. Bralci pogosto posežejo po delih slovenskih avtorjev. Trenutno je najbolj izposojena kriminalka Irene Svetek Rdeča kapica in njeno nadaljevanje Beli volk. Veliko povpraševanja je tudi po delih Tadeja Goloba in Mojce Širok. Precej zanimanja je tudi po biografskih vsebinah slovenskih avtorjev, kot sta Kurji pastir Ferija Lainščka in Nespodobni odvetnik Petra Čeferina.

V trebanjski knjižnici z dogodki k branju spodbujajo vse generacije. (Foto: Knjižnica Pavla Golie Trebnje)

Izposoja največja v juliju

V največji posavski knjižnici si večina članov knjige izposoja skozi vse leto, majhen odstotek pa je tistih, ki berejo predvsem poleti, ko prevladuje leposlovje. »Skozi leto si člani poleg leposlovja izposojajo predvsem strokovno gradivo, ki ga potrebujejo za učenje ali osebno rast. Izposoja gradiva je skozi vse leto konstantna, vsako leto pa zaznavamo rahlo višjo izposojo v juliju,« pojasnjuje Urška Lobnikar Paunovič, direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško. Skozi leto se pokaže raznolikost bralcev, ki v različnih življenjskih obdobjih prebirajo drugačno literaturo. »V splošnem je izposojenega več leposlovnega gradiva, zahtevnejšega in lahkotnejšega. Pri strokovnem gradivu so potrebe naših bralcev zelo različne. Med člani je veliko študentov, ki iščejo študijsko gradivo, iskane pa so tudi knjige za preživljanje prostega časa s področij zdravja, ročnih del, prehrane, vrtnarjenja, knjige s področij zgodovine in lokalnega okolja,« še sporočajo iz knjižnice.

Elektronska in tiskana knjiga sobivata.

Porast e-knjig

Zdi se, da je elektronska knjiga našla svoje bralce predvsem v zadnjih nepredvidljivih časih. »V naši knjižnici smo zaznali velik porast uporabe elektronskih knjig v letu 2020. Ponudbe je vsako leto več; zadnji dve leti je število bralcev konstantno. Del uporabnikov sega po elektronski knjigi, ki pa ne nadomešča tiskane, saj ta še vedno prevladuje,« še pravijo v krški knjižnici.

Bralci vseh generacij

V krški knjižnici opažajo, da je izposoja gradiva skozi vse leto konstantna, vsako leto pa imajo rahlo višjo izposojo v juliju. (Foto: Valvasorjeva knjižnica Krško)

V Knjižnici Pavla Golie Trebnje so veseli, da je knjiga še vedno prava prijateljica bralcev vseh generacij skozi vse leto, še posebej pa v poletnih dopustniških mesecih. »Z obiskom odraslih in najmlajših bralcev smo zadovoljni, nekoliko pa nam pobegnejo mladi bralci, ki končujejo osnovno šolo, in srednješolci. Ti za nekaj časa knjigo zamenjajo za branje vsebin na elektronskih napravah, kar pa tudi ni nujno slabo,« pravijo v trebanjski knjižnici.

Vse več je povpraševanja po biografijah, potopisih in po zgodovinskih knjigah.

K branju spodbujajo vse generacije. »Za najmlajše smo pripravili tematske vrečke presenečenja in poletno bralno značko, za odrasle pa Bralni izziv, ki je poskrbel, da so bralci brali različne vsebinsko pestre in zanimive knjige. Vsak mesec knjižničarki obiščeta tudi stanovalce doma starejših občanov in jim tako popestrita dneve,« sporočajo iz knjižnice. Dodajajo, da je v poletnih mesecih priljubljeno lahkotnejše branje, preostali del leta pa bralci radi posežejo tudi po zahtevnejši literaturi. Vse več je povpraševanja po biografijah, potopisih in po zgodovinskih knjigah.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Nuša Vavtar