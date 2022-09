Znani letošnji nominiranci za zlato gazelo. Kdo z Dolenjske, Bele krajine in Posavja?

6.9.2022 | 18:30

Lanska gazela dolenjsko-posavske regije je bil trebanjski REM, med tremi nominiranci za regionalno priznanje sta bili še podjetji Solis Timber iz Straže in TEM Čatež. Na sliki z lanske podelitve - z leve: Kaja Zoran iz Solis Tomber, Igor Kastelic, direktor regijske gazele, podjetja Rem, in Andrej Bajuk iz TEM Čatež. (foto: arhiv; Luka Cjuha za Dnevnik)

Ljubljana - Znanih je 18 letošnjih nominirancev v izboru najboljših hitro rastočih podjetij v državi, gazel, ki ga pripravlja družba Dnevnik. Med temi bo organizator skupaj z regijskimi gospodarskimi zbornicami na šestih dogodkih razglasil regijske gazele. Kdo bo letošnja zlata gazela, bo jasno 26. oktobra.

Projekt Gazela že 22. leto zapored izpostavlja odlična, najhitreje rastoča in obenem tudi poslovno stabilna podjetja v Sloveniji, so v sporočilu za javnost spomnili pri Dnevniku. Letos naj bi se po napovedih posvetili vprašanju, kaj zaposlene pritegne v podjetje in kaj jih zadrži oziroma dela zavzete.

"Večina podjetij, ki so bila v minulih letih izbrana za regijsko ali slovensko gazelo, še danes posluje dobro ter vztraja na svoji razvojni poti in poti uspešnega poslovanja, tako da je to zelo uspešen projekt za promoviranje podjetništva, ki v veliki meri pomaga tudi k dobrim doseženim rezultatom slovenskega gospodarstva v zadnjih letih," je ob tem zapisal predsednik sveta izbora Gazela in generalni direktor ene od zlatih gazel iz minulih let KLS Ljubno Bogomir Strašek.

Projekt letos sestavlja šest regionalnih in en nacionalni dogodek, na katerih bodo razglašena najboljša med najhitreje rastočimi in bonitetno odličnimi slovenskimi podjetji. Na vsakem regijskem dogodku, ki ga gosti regionalna gospodarska zbornica, se bodo prestavili trije nominiranci za regionalno gazelo. Primere dobrih praks bo delilo tudi podjetje, ki je zgled odličnega zaposlovalca v regiji.

Šest regijskih dogodkov bo v septembru in oktobru, razglasitev zlate gazele pa 26. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani.

V osrednjeslovenski regiji so letos nominirana podjetja Emrax, Etrel in Kamino, v savinjsko-zasavski regiji Carbonautica proizvodnja, Pišek-Vitli Krpan in Robust, v primorsko-notranjski regiji Comcom, Mules in Sodimex, v dolenjsko-posavski regiji Acer, CNC Borštnar in Status, v podravsko-pomurski regiji Benko-Tehna, Labelprofi in Mobitex ter v gorenjski regiji Caretronic, Golden Tree in Nimrod.

Lani je zlata gazela postalo podjetje EKWB iz Komende. Za srebrno gazelo je bilo razglašeno podjetje Pišek-Vitli Krpan, za bronasto pa Marmor Hotavlje.

M. K.