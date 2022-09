V Brežicah participativni proračun za mlade pod geslom Moja akcija

9.9.2022 | 11:00

Brežice (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Občina Brežice se je odločila, da v Evropskem letu mladih ponudi sodelovanje pri participativnem proračunu za mlade. Do 20. septembra lahko mladi pošljejo svoje predloge projekta ali programa, ki si ga želijo v svojem kraju, 30. septembra pa bodo lahko v okviru Sveta mladih z glasovanjem izbrali predloge, ki bodo podprti s proračunskimi sredstvi Občine Brežice.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, so občani participativni proračun lepo sprejeli in v preteklih letih je občina v sodelovanju z občani uresničila številne projekte – od športno-rekreativnih parkov do praznične okrasitve. Sedaj je o njegovih besedah priložnost za mlade, da s finančno podporo občine uresničijo športne, izobraževalne in kulturne programov ali manjše infrastrukturne projekte, ki jih pogrešajo v svojem lokalnem okolju.

Pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si pod nazivom Akcija mladih. Mladi lahko do 20. septembra na naslov Občine Brežice predložijo predloge projektov ali programov, ki jih želijo izvesti v svojem kraju. Posamezen predlog mora biti vsebinsko in tudi finančno ovrednoten med 500 in največ 3.000 evri. Za izvedbo projektov mladih je namenjeno 7.000 evrov proračunskih sredstev. Občina bo podprla izvedbo vseh tistih projektov in programov, ki bodo prejeli najvišje število glasov mladih.

Glasovanje bo potekalo na Svetu mladih, v petek, 30. septembra, ob 18. uri v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice, kjer bodo nosilci tudi predstavili posamezen projektni predlog. Članstvo v svetu je prostovoljno za občane občine Brežice, stare od 13 do 30 let. Število članov ni omejeno, članstvo in pravica odločanja je dodeljena s prostovoljno vključitvijo. Glasovanje o predlogih bo izvedeno anonimno s pomočjo aplikacije Mentimeter (www.menti.com).

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o participativnem proračunu za mlade Župan Ivan Molan o participativnem proračunu za mlade