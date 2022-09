Poplava v OŠ Šmihel

12.9.2022 | 18:15

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes zjutraj ob 6.25 je v Novem mestu zaradi počene cevi voda poplavila več učilnic v Osnovni šoli Šmihel. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so zaprli ventil ter izčrpali in posesali vodo iz prostorov.

Z gasilci do onemoglega

Ob 15.39 so v ulici Stari trg v Trebnjem gasilci PGD Trebnje ob prisotnosti policistov s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili dostop do onemogle osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so osebo pregledali in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so pomagali pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila.

M. K.