Igor Zorčič: Nastopili bomo povezovalno

13.9.2022 | 13:00

Igor Zorčič (Foto: J. K.)

Igorja Zorčiča so na njegovi današnji predstavitvi v Brežicah spremljali žena in nekateri člani ekipe, s katero se podaja v volilno kampanjo. Foto: J. K.)

Brežice - »Za vnovično kandidaturo sem se odločil po premisleku, potem ko sem ugotovil in ko smo skupaj s somišljeniki ugotovili, da Brežice ne sledijo tistemu, čemur bi morale slediti. Brežice, tako mesto kot občina, so kraj z velikim potencialom tako na področju kmetijstva, turizma, ne nazadnje tudi gospodarstva. Vendar ti potenciali niso izkoriščani tako, kot bi morali biti,« pravi Igor Zorčič, ki bo na letošnjih županskih volitvah v občini Brežice kandidiral kot neodvisni kandidat z zbiranjem podpisov.

Kot pravi, občina Brežice v primerjavi s podobnimi občinami razvojno zaostaja, ta razkorak se povečuje. Zorčič želi Brežicam vrniti nekdanji položaj, ko so veljale za gospodarsko, trgovsko in urbano središče Posavja.

»Izhodišče naše kampanje je, da je Brežicam najprej potrebno vrniti življenje,« pravi. Ob Brežicah so številni kraji, ki so bili po njegovem v času sedanjega župana nekoliko zapostavljeni, ki iščejo svoj razvojni preboj, pa ga ne dočakajo. Zorčič napoveduje oživitev teh krajev in njihovo tesnejšo povezavo z Brežicami. To med drugim pomeni gradnjo pločnika, se pravi varne pešpoti, do Bukoška.

»Kraji, ki so severno od samega mesta, govorim o Artičah, Pišecah, Globokem, nimajo povezave z Brežicami, ki bila tekoča. Namreč, ljudje, ki živijo v teh krajih, se morajo vsakodnevno voziti čez železniško progo, in tu so ostale neizpolnjene obljube o tem, da bomo imeli zgrajen prehod. Mi ga bomo zgradili. Mi moramo te kraje povezati in navezati na Brežice,« pravi Zorčič.

Čeprav so, kot pravi, ukrepi zoper energetsko draginjo bolj v državni pristojnosti, bodo ukrepali tudi lokalno. Zneski položnic, katerih višina je odvisna od odločitev občinskega sveta, bodo najnižji možni, napoveduje in dodaja, da tudi kot občinski svetniki niso podpirali višanja računov na položnicah.

»Brežice se kot kraj, kot občina starajo. Tu bomo dali več poudarka upokojencem, nastanitvam upokojencev, skratka, ne glede na to, da imamo nov dom upokojencev, je ta za marsikoga nedosegljiv,« pravi Zorčič. Zagotoviti dostopnejše domsko bivanje bo zato eden njegovih prednostnih županskih ciljev.

Občina Brežice, kot ugotavlja Zorčič, več nima svojih zemljišč za obrtne cone. Napovedi o vzpostavitvi gospodarskega središča Feniks ostajajo neuresničene.

V volilno obdobje bo Zorčič, kot pravi, vstopil s številnimi somišljeniki, ki so zelo dejavni v svojih krajih, nekateri so tudi občinski svetniki. »Nastopili bomo povezovalno in bomo oblikovali skupno listo,« napoveduje. Kot pojasnjuje, je pozval vse obstoječe politične deležnike v občini, ki so pripravljeni spremeniti obstoječe stanje v občini. Nekateri so se odzvali, nekateri drugi imajo svoje načrte. »Verjamem pa, da bomo prej ali slej pač morali stopiti skupaj,« pravi Igor Zorčič.

J. K., M. L.

Zvočni zapisi Kandidat za brežiškega župana Igor Zorčič o kandidaturi in programskih izhodiščih Kandidat za brežiškega župana Igor Zorčič o kandidaturi in programskih izhodiščih