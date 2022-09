Priznanja najboljšim inovacijam Dolenjske in Bele krajine

14.9.2022 | 17:50

Foto: GZDBK

Otočec - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine je na Otočcu danes podelila nagrade najboljšim dolenjskim in belokranjskim inovatorjem. Na letošnji 15. razpis za izbor najboljših inovacij je prispelo 26 inovacijskih predlogov, ki jih je pripravilo nekaj več kot 190 inovatorjev iz 13 podjetij, enega javnega zavoda in z dveh fakultet.

Po podatkih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je šestčlanska komisija, ki je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate, napovedi, trajnostni in okoljski vidik ter na podlagi zapisanega v prijavah, ocenila, da 11 inovacij zasluži zlato priznanje, 13 srebrno, ena bronasto in ena inovacija priznanje za prispevek na področju inovativnosti.

Letos prijavljene inovacije so nakazale pozitivne smernice na področjih makroekonomskega razvoja, vključevanja potreb kupcev in trga, usmerjenosti k pozitivnim vplivom na družbo in okolje ter tehnološkega napredka v zadnjem letu, je ocenila komisija.

Priznanja je nagrajencem predal predsednik zbornice Marko Gorjup. Pet najbolje uvrščenih inovacij bodo posredovali na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Zlata

Zlata priznanja so dobili družba Adria Dom za Razvoj modularne mobilne bivalne enote za celoletno bivanje, družba Hyb za serijo senzorjev tlaka za mehanske ventilatorje, Iskra Pio za linijo za pakiranje tablet z zveznim dozirnim sistemom PIO-PINCH, novomeška Knjižnica Mirana Jarca za pametno omaro za 24-urno izposojo naročenega knjižničnega gradiva, družba Motulii za mobilno dvižno ploščad Motulii in Razvojni center Novo mesto za LABTOP- laboratorij za tovarne prihodnosti.

Tri zlata priznanja so prisodili farmacevtski družbi Krka, in sicer za inovativno farmacevtsko obliko z lenalidomidom za enostavno uporabo, za inovativne pristope pri zagotavljanju varnosti Krkinih zdravil s sartani oz. za določanje varne meje nitrozaminskih nečistot in razvoj visokoobčutljivih analiznih metod za določanje njihove vsebnosti ter za trajnostni pristop do optimalnejše tehnologije za sintezo zdravilne učinkovine terc-butilaminijev perindoprilat.

Zlati priznanji je dobila tudi družba TPV Automotive za razvoj lahkega tankostenskega nosilca kolesa, podvrženega visokim dinamičnim obremenitvam za celotno platformo vozil BMW in za razvoj ojačitve podvozja za izboljšanje vozne dinamike.

Srebrna in bronasta

Srebrna priznanja so prejele družbe Adria Mobil, Beti, Hyb, Krka - štiri, črnomaljska podružnica Polycoma Škofja Loka, dve priznanji trebanjski Rem in TPV Automotive tri priznanja. Bronasto priznanje sta dobila Revoz in novomeška Fakulteta za industrijski inženiring. Priznanje za prispevek na področju inovativnosti so podelili novomeški Fakulteti za ekonomijo in informatiko.

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine so navedli, da so v zadnjih letih veliko dejavnosti namenili spodbujanju regijske inovacijske kulture. Na razpise so prijavitelji v 15 letih prijavili 301 inovacijo, zbornica pa je v tem obdobju podelila 105 zlatih, 140 srebrnih in 42 bronastih priznanj ter 14 navadnih diplom. Povzeli so, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša slovenska regija.

Zbornica bo na novomeškem Glavnem trgu pripravila javno razstavo inovacij Dolenjske in Bele krajine.

M. K.