FOTO: Električna kolesa na izposojo tudi v Mirni Peči

30.9.2022 | 17:30

Fotografije: Občina Mirna Peč

Mirna Peč - Občina Mirna Peč je v sklopu projekta Kolesarska veriga na podeželju vzpostavila in v tem tednu predala v uporabo sistem avtomatizirane izposoje električnih koles na postaji pri Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. V sklopu odprtja sistema je potekala tudi predstavitev sistema izposoje koles (izposoja, praktična vožnja, vračilo), preizkus kolesarjenja na poligonu, predstavitev invalidske E-opreme in prikazi uporabe.

Občina je pri muzeju uredila plato in postavila postajo za izposojo e-koles in nabavila skupaj pet električnih koles. Vrednost celotnega projekta, ki vključuje še druge aktivnosti, kot so: študija pozitivnih učinkov operacije, svetovanje pri postopkih javnega naročanja, predstavitev dobrih praks, oblikovanje celostne grafične podobe in promocija, znaša skupaj 38.611 evrov z DDV, pri čemer je višina sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 21.572 evrov, razliko je krila občina občina iz lastnih sredstev.

''S projektom spodbujamo trajnostno mobilnost na podeželju in želimo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja občanov in obiskovalcev kraja,'' sporočajo z mirnopeške občine, ki se je svojim sistemom izposoje koles pridružila sistemu GoNM.

GoNM je avtomatski sistem za izposojo koles v Mestni občini Novo mesto, v Občini Straža, Občini Trebnje in Občini Mirna Peč ter je del sistema DBK Bike (Dolenjska in Bela krajina Bike). Omogoča enostavno izposojo in vožnjo s kolesi, ki so trenutno na voljo torej tudi na eni postaji v Mirni Peči, od skupno 22 postajah v vseh navedenih občinah sistema GONM. V naslednji fazi bo možno uporabljati mrežo za souporabo koles po celotni Sloveniji.

Uporaba je enostavna. Registracija je možna preko mobilne aplikacije MOBILN.SI ali osebno na sedežu muzeja na mirnopeškem Trgu 8. Tam ob registraciji uporabniki dobijo kartico in nato na izbrani postaji prevzamejo kolo ter ga oddajo na isti ali drugi postaji.

Za vse uporabnike sistema je izposoja koles časovno omejena, in sicer na 14 ur (oz. 840 minut) na teden. Porabo časovne kvote lahko kadarkoli preverijo na informacijskem terminalu.

Pri izposoji električnega kolesa GoNM se uporabnik lahko odloča med letno članarino, ki znaša 25 evrov (velja od 1. 1. do 31. 12. v tekočem letu) in mesečno v višini 5 evrov.

M. K.

