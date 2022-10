V krški nuklearki začeli 32-dnevni remont; hrup naj ne vznemirja

1.10.2022 | 08:40

NEK (Foto: STA)

Remont so v nuklearki predstavljali na včerajšnji novinarski konferenci. (Foto: Rasto Božič/STA)

Krško - V Nuklearni elektrarni Krško (Nek), ki so jo po 32. gorivnem ciklu in 513 dneh neprekinjenega delovanja ponoči zaustavili in izklopili iz omrežja, se danes začenja 32-dnevni remont. To bo hkrati zadnji remont v njeni prvotno predvideni 40-letni življenjski dobi, zanj pa bo odštela od 90 do 100 milijonov evrov. Končati ga nameravajo 2. novembra.

Redni remont bo z več kot 4000 posegi obsegal tri osnovne sklope oz. menjavo skoraj polovice jedrskega goriva, vzdrževalna dela, menjavo delov in nadzor ter naložbeno-posodobitvena dela.

Ob zamenjavi 56 gorivnih elementov s svežimi bodo osrednja remontna dela obsegala še preventivno vzdrževanje tehnološke opreme, pregled stanja tehnoloških struktur in preverjanje tlačnih pregrad skladno s pripadajočimi programi, ki zajemajo vso varnostno opremo in njene podsklope.

Izpad električne energije ob remontu bodo z okrepljenim delovanjem in ob zdajšnji dobri vodnatosti rek pokrile slovenske hidroelektrarne, po potrebi pa bodo v okviru skupine Gen zagnali še plinske bloke Termoelektrarne Brestanica.

Osrednjo vlogo pri domači oskrbi z elektriko bo imela v prihodnjem mesecu Termoelektrarna Šoštanj, ki bo delovala s polno močjo, v pripravljenosti so še plinski bloki v Šoštanju in Trbovljah. Plinske elektrarne bodo sicer ob trenutno visokih cenah plina delovale na kurilno olje.

V Neku, ki zagotavlja približno petino v državi potrebne električne energije, težav pri njenem zagotavljanju med remontom ne pričakujejo. Na temelju remontnih del pa nameravajo tudi dvigniti zmogljivost elektrarne za približno 10 megavatov.

Sicer pa s tem remontom končujejo obdobje prvih 40 let delovanja in prehajajo v podaljšano obratovanje za dodatnih 20 let.

Ob zaustavitvi elektrarne, tudi še danes zjutraj, je možen hrup zaradi sproščanja pare iz sekundarnega – nejedrskega dela elektrarne, ker je treba odvajati višek toplotne energije, ob današnjem začetku remonta še sporočajo iz NEK-a in okoliške prebivalce prosijo za razumevanje.

STA; M. K.