Ministrstvo še brez odgovora o nadaljevanju gradnje doma starejših v Osilnici

2.10.2022 | 11:00

Objekt stoji že 15 let. (Foto: arhiv DL)

Osilnica - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaenkrat še ne vedo, ali bo država nadaljevala gradnjo doma starejših v Osilnici. Na vprašanja o tem odgovarjajo le s pojasnilom, da konkretnejših napovedi glede nadaljnjih postopkov še ne morejo podati. V Osilnici pričakujejo, da se bo bodo držali podpisanih zavez.

Ministrstvo je namreč pod prejšnjim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem krajanom Osilnice obljubilo, da bo država dokončala dom starejših v Osilnici, ki naj bi v to obmejno demografsko ogroženo občino prinesel nova delovna mesta. Dom je leta 2003 začela graditi občina, a ji je zmanjkalo denarja in objekt tako nedokončan stoji že 15 let.

Septembra lani so predstavniki ministrstev za delo in za zdravje, občine, Socialno-varstvenega centra Osilnica, Doma starejših občanov Ljubljana Šiška in Univerzitetnega inštituta Soča podpisali sporazum, po katerem bi dom dokončala država, v njem pa bi uredili dom za starejše, rehabilitacijski oddelek za osebe s cerebralno paralizo in zdravstveno postajo. Gradnjo doma, vredno 7,2 milijona evrov, je prejšnja vlada uvrstila tudi v načrt razvojnih programov 2022-2025, kar pomeni, da se lahko za projekt začno črpati proračunska sredstva.

Po prvotnih napovedih ministrstva naj bi gradnja stekla to jesen, a se, kot kaže, pod novo vlado zapleta. Na ministrstvu za delo so namreč na poizvedovanje STA, kako daleč so postopki za začetek gradnje, odgovorili, da projekt še ni v fazi izvajanja. "Aktivnosti, povezane s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, izdelavo predinvesticijske zasnove, investicijskega programa ter dokumentacije, na osnovi katere bi bilo mogoče izvesti razpis za izvajalca del, niso zaključene. Konkretnejših napovedi glede nadaljnjih postopkov vam trenutno še ne moremo podati," so zapisali.

Na dodatno vprašanje, ali ima ministrstvo namen, da izpelje gradnjo, kot je bilo začrtano, pa so le ponovili, da konkretnejših napovedi glede nadaljnjih postopkov še ne morejo podati.

Da se z gradnjo očitno zapleta, je potrdila tudi osilniška županja Alenka Kovač. "Trenutno nimam nobenih zanesljivih informacij o tem, ali namerava država nadaljevati projekt. Tudi sama sprašujem, kako in kaj, a konkretnega odgovora z ministrstev za delo in za zdravje ni," je povedala. Je pa po njenih besedah pozitivno to, da je denar za gradnjo v nedavno sprejetem rebalansu državnega proračuna zagotovljen. "Tri milijone za letos in štiri milijone za prihodnje leto," je povedala.

Občina ima po njenih besedah z državo dogovor, da bo postopke do izdaje gradbenega dovoljenja izpeljala občina, nato pa jih bo prevzela država, vključno z razpisom za izbor izvajalca del. "Na občini smo idejno zasnovo naredili. Vsi, ki smo vključeni v projekt, smo se strinjali, da je taka, kot je, v redu. Potrebujemo le še soglasja oziroma podpise obeh ministrstev, ki pa jih čakamo že tri mesece. Jasnega odgovora, zakaj jih ni, kljub več urgencam ne dobimo," je poudarila. Dokler podpisov nimajo, po besedah županje ne morejo začeti naslednje faze projekta, ki bi jih lahko po njeni oceni izpeljali zelo hitro.

Županja opozarja, da bi morebitna prekinitev projekta tako za občino kot državo pomenila veliko škodo. "Pomenila bi dodaten korak k izseljevanju ljudi, ki se nimajo kje zaposliti, in posledično prazno južno mejo. Pomenila bi tudi, da državi ni mar za ogrožene, majhne in nerazvite kraje," je še dejala.

