Šest so jih rešili iz pokvarjenega dvigala; hudo poškodovan motorist

3.10.2022 | 07:00

Gasilci so tudi še včeraj čistili posledice poplav ob Kolpi. (Fotografije: PGD Sinji vrh)

Včeraj ob 15.26 so na Planinski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom iz pokvarjenega dvigala stanovanjskega bloka rešili šest oseb.

Hudo poškodovan motorist

Ob 10.19 sta na cesti Kočevje – Novo mesto trčila osebni avto in motorist. Reševalci NMP Kočevje so hudo poškodovanega motorista prepeljali do ZD Kočevje, kjer ga je prevzela ekipa HNMP in ga s helikopterjem SV prepeljala v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali mesto pristanka helikopterja.

Močna krvavitev

Ob 16.31 se je v Jagnjenici, občina Radeče, oseba poškodovala in močno krvavela iz roke. Gasilci PGD Radeče sojo oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Laško, ki so jo odpeljali v SB Celje.

Posledice poplav v črnomaljski občini

Ob 8.54 so v Prelesju gasilci PGD Prelesje, Radenci, Stari trg ob Kolpi in Sinji Vrh očistili naplavine iz kletnih prostorov stanovanjskega, gostinskega in gospodarskega objekta.

V Kotu ob Kolpi pa so očistili naplavine iz kleti stanovanjskega in gostinskega objekta.

Ob 9.18 je v Dragatušu podtalnica zalila kletne prostore starejše stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dragatuš so izčrpali okoli 12 kubičnih metrov vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FUČKOVCI, na izvodu FUČKOVCI VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI, izvod 1 SKS;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, izvod 2 Božakovo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID, Izvod 3. LJUBEN ZGORAJ;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD, izvod 1. PROTI BREZOVICI;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 2. LOŠKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRČA 2001, TP SONČNIKI 2001, TP VRBOVCE 1987, TP VEL. BAN 1980, TP VODENICE 1997, TP RŽIŠČE 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SKROVNICA, izvod 1. DESNO OB CESTI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Planina pri Raki, nizkonapetostno omrežje – Vizler predvidoma med 8:30 in 12:00 uro, na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Krmelj Lisca 10:00 in 12:00 uro.

M. K.