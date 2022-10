Brežice: kdo so dobitniki občinskih nagrad?

4.10.2022 | 09:00

Znani so občinski nagrajenci v občini Brežice (Foto: Občina Brežice)

Brežice - Na 25. seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki potrdili predlog kandidatov za oktobrske nagrade in priznanja občine za letos, ki ga je na podlagi prejetih vlog pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Nagrade in priznanja bodo prejemnikom podeljeni na slavnostni seji občinskega sveta, na predvečer praznika Občine Brežice, 27. oktobra. Priznanje bo prejelo Kulturno društvo Drugi oder, oktobrske nagrade pa Ljudmila Ban, Vlado Leskovar in Jožica Penič.

Občinsko priznanje prejmejo organizacije, ki so se v minulih letih še posebej odlikovale s svojim delom, prizadevanji in uspehom. Kulturno društvo Drugi oder, ki v letošnjem letu praznuje deseto obletnico svojega delovanja, je društvo s kakovostno kulturno ponudbo. Širi in dviguje kulturno zavest med Brežičani in širše, hkrati pa se loteva tudi avtorskih kulturnih prireditev. Člani društva se s kulturo ukvarjajo ljubiteljsko, a njihove predstave - gledališke, lutkovne in muzikal - presegajo amatersko delo. Delovanje KD Drugi oder v lokalno okolje prinaša dodano vrednost in s kulturo bogati življenje občanov.

Foto: Občina Brežice

Izjemni posamezniki, ki so se še posebej odlikovali in bodo prejeli oktobrsko nagrado za leto 2022 pa so Ljudmila Ban, Vlado Leskovar in Jožica Penič.

Ljudmila Ban je s svojim dolgoletnim prostovoljnim delom na različnih področjih in v več društvih v krajevni skupnosti Sromlje močno prispevala k prepoznavnosti in razvoju kraja ter občine Brežice. Njeno predano delo predstavlja pomemben prispevek pri ustvarjanju mozaika slovenske turistične ponudbe. S svojim čutom za prostovoljstvo je k sodelovanju pri različnih projektih in dogodkih znala privabiti številne krajane.

Vlado Leskovar je letos obeležil 25 let mašniškega posvečenja, 20 let vodenja Župnije Bizeljsko in 15 let vodenja Župnije Kapele, praznoval pa je tudi svojih 50 let. Večkrat je dokazal, da s svojim delovanjem in preudarnostjo, umirjenostjo ter pozitivnostjo povezuje ljudi in krepi lokalno skupnost. Ob pomoči predanih sodelavcev in v sodelovanju s krajevnimi društvi je obogatil in oplemenitil versko, kulturno in družabno medgeneracijsko življenje v kraju in občini.

Jožica Penič ima izredne zasluge v prizadevanju, da se v Kapelah in v občini Brežice ohranjata ter predstavljata naši snovna in nesnovna dediščina. Zaslužna je tudi za temeljite filmske zapise snovnega, nesnovnega in jezikovnega izročila posavskih krajev, ki pomembno prispevajo k ohranjanju dediščine tega prostora. Rezultati njenega delovanja presegajo meje občine in regije in odmevajo v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru, so v obrazložitvah občinskih nagrad in priznanj zapisali na Občini Brežice.

R.M.