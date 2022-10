FOTO: Krajani Doba in Boge vasi do izboljšane cestne infrastrukture

5.10.2022 | 10:25

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; Gašper Stopar

Ivančna Gorica - Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad si je v družbi občinskega svetnika Janeza Mežana, izvajalca del in sodelavcev iz občinske uprave ogledal skorajšnji zaključek popolne rekonstrukcije ceste med naseljema Dob pri Šentvidu in Bogo vasjo.

Kot so povedali na Občini Ivančna Gorica, so te dni končali asfaltiranje 900-metrskega odseka ceste. Pred uradnim zaključkom je potrebna še ureditev bankih, zarisi talnih označb, postavitev varnostne ograje na območju novo zgrajenih prepustov ter postavitev javne razsvetljave in prometne signalizacije.

Župan Strnad je po ogledu povedal, da je z izvedbo prenove zadovoljen, saj je vozišče po prenovi širše in varnejše za vse udeležence v prometu. Pohvalil je tudi izvajalca del, ki bo projekt končal mesec dni pred predvidenim rokom.

R.M.

