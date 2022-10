V župansko tekmo v MO Krško še kandidat Gibanja Svoboda Aleš Zorko

Aleš Zorko (Foto: Rasto Božič/STA)

Krško - Kandidaturo za župana Mestne občine Krško je včeraj napovedal kandidat Gibanja Svoboda Aleš Zorko. Kot meni, Mestna občina Krško zasluži novo, svežo vizijo razvoja, skupaj pa jo lahko povzdignejo v eno najbolj razvitih občin v Sloveniji in v središče samostojne pokrajine Posavje. Pri njegovi županski kandidaturi ga podpira SD, je povedal.

Zorko, 49-letni ekonomist in vodja bančne enote, ocenjuje, da je prav, da v Mestno občino Krško pridejo nove ideje, da pridejo na vrsto mlajše generacije in nova energija.

Izrazil je tudi prepričanje, da lahko Mestno občino Krško s svojo ekipo in prijatelji iz vrst SD uvrsti med uspešnejše slovenske občine. Do tega rezultata namerava priti s sodelovanjem občanov. Želi jih namreč povabiti k sodelovanju, jim prisluhniti in povprašati po mnenju. "Najboljše rešitve so navadno najenostavnejše," je poudaril.

Sicer ugotavlja, da v Krško prihajata pomembna projekta, morebitni drugi blok Nuklearne elektrarne Krško in odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki bosta po njegovem močno vplivala na kakovost življenja v občini.

Gre za državne projekte, ki potrebujejo sodelovanje med lokalno politiko in vlado. Tudi zaradi tega in ker omenjena projekta podpira, pa se je odločil, da bo kot kandidat Gibanja Svoboda vstopil v tekmo za mesto župana Mestne občine Krško.

Sicer pa želi občane spodbuditi, da se vključijo v lokalno in regionalno politiko in svoje zanje ter izkušnje prispevajo za razvoj splošno dobrega in boljšega življenjskega standarda.

O svojem programu bo podrobneje spregovoril v prihodnjih tednih, je dejal, in kot prednostne naloge navedel urbanizem, racionalno upravljanje z javnimi sredstvi in ustvarjanje prostora, ki bo mladim ponujal možnost zaposlitve in prostor za ustvaritev družine.

Ob gradnji pokritega mestnega bazena se zavzema tudi za izgradnjo večjega, odprtega, v občino pa je treba vrniti veselje in zabavo, koncerte, festivale, letni kino in športne prireditve, je še dejal.

Poleg Zorka so župansko kandidaturo v Krškem do zdaj uradno napovedali nekdanji poslanec in nekdanji član SNS Dušan Šiško, Janez Kerin in Janja Starc. Vsi trije se bodo za mesto župana Mestne občine Krško potegovali s podpisi volivcev. Kerin je sicer podpise že zbral in tudi predal.

Župansko kandidaturo v Krškem je uradno napovedal še kandidat SLS Iztok Starc. Svojo župansko kandidaturo pa je potrdil tudi kandidat SDS Jože Olovec. Zdajšnji župan Miran Stanko se za to mesto ne bo več potegoval.

