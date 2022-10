Kandidature za člane Občinskega sveta MO Krško vložila Modra smer

8.10.2022 | 12:30

Foto: Modra smer

Krško - Modra smer, ki zastopa neodvisno listo kandidatov in kandidatk za člane krškega občinskega sveta, je včeraj vložila približno še enkrat več podpisov (412), kot jih je potrebno za listo kandidatov in kandidatk za člane Občinskega sveta v vseh petih volilnih enotah Mestne občine Krško.

Boštjan Levičar, nosilec kandidatne liste v eni od volilnih enot, je ob predaji povedal: “Neodvisni kandidati za občinske svetnike, člani društva Modra smer, smo danes uspešno oddali svojo kandidaturo. Ob tej priliki bi se radi zahvalili vsem občanom in občankam za izkazano podporo in zaupanje. Zbrali smo dvakrat več glasovnic, kot jih je bilo potrebnih, kar dokazuje, da je želja po spremembi velika. Menim, da so prebivalci naveličani političnega enoumja, ki je že dolga leta prisotno v naši mestni občini. Kandidati društva Modra smer bomo z roko v roki z županskim kandidatom Janezom Kerinom prinesli željene spremembe, in to na podlagi sprejetega programa društva, ki je nastajal leto in pol. Za razliko od nekaterih, ki jim je bil program tik pred zdajci spisan v velikih strankarskih pisarnah, je naš program nastajal v soavtorstvu občanov in občank. Gre za realne in najbolj pereče težave, ki so bile med drugim izpostavljene tudi na preteklih zasedanjih krajevnih skupnosti in na sejah občinskega sveta. Naj še poudarim, da je sodelovanje z državo in vladajočo oblastjo pri reševanju omenjenih lokalnih težav pomembno, nikakor pa ni pogoj, da se zastavljeni projekti lahko izvajajo. Pogoj je lahko samo eden - to so želje naših občanov in občank ter njihova vizija, kako si predstavljajo življenje v domači občini.”

M. K.

