S seje občinskega sveta: Župan kot na zasliševanju

12.10.2022 | 09:40

Župan Andrej Martin Kostelec (Foto: R. N.; arhiv DL)

Šentrupert - Svetniki županu nanizali 22 vprašanj: kje je temeljni kamen, zakaj ni bilo zbora občanov, kakšen je bil strošek praznovanja občinskega praznika ...

Župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec je moral na zadnji seji občinskega sveta svetnikom pojasnjevati številne zadeve, kajti ti so že pred časom nanj naslovili kar 22 vprašanj in predlagali, da se na septembrski seji vsako obravnava kot samostojna točka dnevnega reda.

Kot je za naš časopis povedal prvopodpisani Alojzij Gregorčič, so se za to odločili, da bi dobili nekatera pojasnila, saj kot svetniki pozorno spremljajo dogajanje v občini. Poleg njega so se pod vprašanja podpisali tudi preostali člani občinskega sveta, razen Tomaža Kurenta in Francija Bartolja, ki že nekaj časa ne hodi na seje.

Od župana so npr. želeli pojasnilo glede njegove izjave na junijski slavnostni seji ob občinskem prazniku o položitvi temeljnega kamna za medgeneracijski center. Gregorčič je dejal, da s to naložbo ni seznanjen in da so ga številni občani spraševali, kje občina gradi dom za upokojence. Kostelec je pojasnil, da z izjavo ni mislil na fizično položitev temeljnega kamna, ampak na sprejem sklepa za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za projekt centra integrirane dolgotrajne oskrbe (CIDO). Da v prihodnje ne bi bilo novih nesporazumov, ga je Gregorčič podučil, kaj pomeni frazem »položiti temeljni kamen«.

Obravnavali so tudi točko, zakaj letos ni bilo zbora občanov. Kostelec je pojasnil, da ni imel razlogov, da bi ga sklical, prav tako nihče ni dal pobude za to. Gregorčič mu je zabrusil, da je to laž, in prebral zapisnik ene izmed letošnjih sej, v katerem je navedeno, da je vprašal, kdaj bo sklican zbor občanov. »Vprašali ste, niste pa dali pobude,« mu je odvrnil župan. »Obračate besede,« mu ni ostal dolžan Gregorčič in dodal, da zbor občanov ni bil sklican, ker tri četrtine od obljubljenega na lanskem zboru ni bilo uresničeno.

Svetniki so med drugim zahtevali tudi poročilo o stroških za vsako prireditev posebej ob praznovanju 15. občinskega praznika. »Ker sta bili zadnji dve leti zaradi epidemije naporni tudi za vse naše občane, smo se letos odločili, da program, skladno z razpoložljivimi sredstvi, nadgradimo in tako tudi našim občanom omogočimo kulturne programe, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti,« je v obrazložitvi zapisal Kostelec. Kot je razvidno, je občina porabila okoli 25.000 evrov. Gregorčič meni, da je to glede na dejstvo, da so med najbolj zadolženimi občinami, občutno preveč. Po njegovih besedah ima občina denar za takšna praznovanja, pri sprejemanju proračuna pa so se prepirali o nekaj tisočakih za potrebe šole in vrtca.

Kostelec je po seji za naš časopis povedal, da se je počutil, kot da je na zasliševanju. »Ker so zahtevali, da se vsako vprašanje obravnava kot samostojna točka na seji, je to za nas v občinski upravi pomenilo dodatno delo, saj smo morali pripraviti pisne odgovore. Menimo, da svetniki niso ravnali pravilno, ko so na takšen način predlagali točke dnevnega reda. Pozanimali smo se na ministrstvu za javno upravo in tam so potrdili naše domneve. A ker smo odgovor prejeli po sklicu seje, dnevnega reda nismo spreminjali,« je pojasnil župan.

Ker niso obdelali vseh točk dnevnega reda, so svetniki prejšnji teden nadaljevali sejo in od župana zahtevali odgovore na preostala vprašanja. O tem pa v novem Dolenjskem listu, izide jutri ...

Rok Nose