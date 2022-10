Pirotehniki uničili topovsko granato

13.10.2022 | 07:00

Foto: PGD Videm - Dobrepolje

Včeraj ob 9.16 so v Sevnici pri gradbenih delih naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske in gorenjsko–ljubljanske regije so topovsko granato kalibra 75 milimetra, italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne, odstranili in uničili na varnem kraju.

Najprej gasilci, nato reševalci

Ob 19.06 so v Predstrugah v občini Dobrepolje gasilci PGD Videm nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu BLOKI -ZADRUŽNA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JERNEJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 6:45 do 7:40 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OC DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JABLAN;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA TREBNJE, izvod 1.PROTI DEDU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna Roje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Brežice na območju TP Veliki Obrež, nizkonapetostno omrežje Veliki Obrež med 8.30 in 11. uro; na območju TP Suhadol, nizkonapetostno omrežje Suhadol med 9.15 in 11. uro in na območju TP Vitovc Stankovo, nizkonapetostno omrežje Vitovc med 12 in 14. uro.

