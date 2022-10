Znani so novi državni prvaki v paranamiznem tenisu

16.10.2022 | 09:30

Novo mesto - V športnem centru Livada v Novem mestu je včeraj potekalo Državno prvenstvo v paranamiznem tenisu, ki sta ga pripravila Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite in Športno društvo SU Novo mesto. Slednji so bili v vlogi gostitelja že peto leto zapored, kar je na otvoritveni slovesnosti navdušeno izpostavil tudi podžupan MO Novo mesto Boštjan Grobler.

»V ŠD SU sledimo zastavljenim ciljem in viziji, ki ves čas poudarja pomen športa za vse generacije in pozornost namenja tudi športnikom invalidom. Na prvenstvu so tudi letos sodelovali mladi Novomeščani, seveda pa smo ponosni, da smo kot organizator tudi tokrat tekmovanje izpeljali brezhibno in da smo s strani tekmovalcev in tekmovalk iz vse Slovenije zaznali tako veliko željo po dobrih igrah,« poudarjajo organizatorji.

Tekmovalce in tekmovalke, njihove trenerje, spremljevalce in navijače je nagovoril tudi Žiga Kobaševič, strokovni sodelavec Zveze za šport invalidov Slovenije – Paralimpijskega komiteja, uradno otvoritev turnirja pa so popestrile plesalke Plesnega studia Novo mesto.

Državni prvaki v posameznih kategorijah so postali:

V ženski konkurenci: Andreja Dolinar, Karin Praček, Milana Krmelj – slednja je slavila tudi v konkurenci »Open«, pri moških pa so po posameznih kategorijah zmago slavili Peter Jereb, Edi Ravnjak, Tomaž Rabuzin, Luka Trtnik, Alen Bećirevič, Uroš Breznikar, Vladimir Deželak in Boris Govednik. V konkurenci »Open« je zmagal Luka Trtnik.

Foto: ŠD SU

