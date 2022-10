Za novomeškega župana tudi Srečko Vovko

18.10.2022 | 14:30

Srečko Vovko je svojo kandidaturo za župana Mestne občine Novo mesto javnosti razglasil v družbi poslanke SD in podpredsednice Državnega zbora Meire Hot in poslanca SD Soniboja Knežaka. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj popoldne je svojo kandidaturo za župana Mestne občine Novo mesto javno naznanil drugi kandidat. Po aktualnem županu, ki je to storil v začetku marca, je zdaj svojo namero razglasil tudi Srečko Vovko, diplomirani inženir radiologije, občinski svetnik, nekdanji direktor novomeške Agencije za šport in aktualni predsednik krajevne skupnosti Kandija-Grm, ki bo obenem tudi na vrhu liste Socialnih demokratov na volitvah za občinski svet.

Srečko Vovko je svojo kandidaturo za župana Mestne občine Novo mesto javnosti razglasil v družbi poslanke SD in podpredsednice Državnega zbora Meire Hot in poslanca SD Soniboja Knežaka. »Do bom kandidiral, sem se odločil predvsem predvsem zato, da se v Novo mesto vrne občutek socialne demokracije, občutek za sočloveka, da vrnemo spoštovanje do sodelavcev, so občank in občanov, predvsem pa želim, da se vzpostavi sproščen odnos med sodelavci občinske uprave. Želim vrniti tovarištvo med ljudmi,« je v uvodu v predstavitev svoje kandidature povedal Srečko Vovko.

Srečko Vovko (Foto: Rasto Božič/STA)

Med naštevanjem projektov, ki se jih bo lotil, če bo izvoljen za župana, je Srečko Vovko začel pri starejših, ki bi jim namenil varovana stanovanja in več dnevnih centrov. Druga stvar bi bila gradnja še enega mostu za avtomobilski promet v Novem mestu poleg tistega v sklopu 3. razvojne osi, ki jo je prav tako omenil kot zelo pomemben projekt za vso regijo, ter nadaljeval s projektom gradnje neprofitnih stanovanj za mlade družine in mlade strokovnjake iz regije in od drugod ter znižanje komunalnega prispevka, kar naj bi spodbudilo tako hitrejšo gradnjo stanovanjskih naselij kot tudi obrtnih con.

S področja kulture in kulturne dediščine je izpostavil obnovo novomeškega Narodnega doma, za katero naj bi bila zdaj dobra priložnost, saj naj bi bila aktualna vlada kulturi bolj naklonjena. Izpostavil je tudi pomembnost gradnje nove športne infrastrukture in prenovo stadiona.

I. Vidmar

