V Dolenjskih Toplicah stekla gradnja novega otroškega vrtca

19.10.2022 | 14:00

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah, kjer se skoraj dve desetletji ukvarjajo s prostorsko stisko otroškega vrtca, ki deluje v prostorih osnovne šole, je danes stekla gradnja novega 12-oddelčnega vrtca. Ta bo skupaj z davkom stal nekaj več kot 6,72 milijona evrov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo zanj prispevalo nekaj več kot 1,17 milijona evrov.

Občina bo ta denar dobila izplačan v treh letnih obrokih. Ker gre za energetsko varčno stavbo, si določeno denarno podporo obetajo tudi iz Eko sklada. Preostanek naložbe bo občina pokrila sama oz. s pomočjo posojila, je navedel topliški župan Franc Vovk.

Gradnjo novega otroškega vrtca ob Osnovni šoli Dolenjske Toplice za približno 200 otrok morajo po pogodbi o sofinanciranju končati avgusta 2024. Gre sicer za 12-oddelčni vrtec s skupno površino dobrih 3300 kvadratnih metrov.

Njegovo stavbo so zasnovali skoraj ničenergijsko. Večji del igralnic bo neposredno povezanih z zelenimi površinami in zunanjim ograjenim otroškim igriščem z igrali. Parkirišča za zaposlene bodo uredili v kleti novega vrtca, dodatna parkirna mesta pa v sklopu zunanje ureditve na nasprotni strani cestnega dovoza.

Stari topliški otroški vrtec v osnovnošolski stavbi, ki deluje z enim ločenim oddelkom, nekaj let pa je deloval celo z dvema, v zadnjem šolskem letu obiskuje nekaj več kot 170 otrok. Njihovo število zadnje desetletje vztrajno raste, je še povedal Vovk.

Novi topliški vrtec gradi novomeško gradbeno podjetje GPI Tehnika.

Na topliški občini so sicer morali za omenjeno gradnjo zagotoviti potrebna zemljišča. Ta so odkupili od Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki ima ob šoli svoj Tabor Mojca. Pogodbeno so uredili tudi status dostopne poti, ki jo bodo ustrezno opremili. Za nekaj manj kot 4200 kvadratnih metrov zemljišča so skupaj z davkom odšteli nekaj več kot 130.000 evrov občinskega denarja.

STA; M. K.

Foto: Občina Dolenjske Toplice

