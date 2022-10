Mateja Povhe za županjo Občine Trebnje: Skupaj z vami za spremembe

20.10.2022 | 10:00

Mateja Povhe (Foto: R. N.)

Trebnje - »V občini Trebnje smo prišli do točke, ko so spremembe nujne. Volitve od nas zahtevajo odgovornost. Ravno odgovornost in odnos do vodenja občine sta izredno pomembna za vse, ki v občini živijo in delajo,« pravi Mateja Povhe, kandidatka za županjo občine Trebnje.

Zadnjih enajst let je kot pravnica zaposlena v Domu starejših občanov Trebnje; v času epidemije je tudi eno leto vodila zavod. Pred tem je devet let delala v trebanjski občinski upravi. Kandidira s podporo stranke DROT – za razvoj, katere predsednica je zadnja štiri leta. Dva mandata je tudi občinska svetnica. »Veliko smo naredili, vendar občina lahko dela hitreje, prijazneje do uporabnikov, dolgoročneje in z zavedanjem, da so občani del odločevalskega procesa. V občini je nujno vlagati tudi v vrednote, ki bodo vsem generacijam prinesle večjo kakovost bivanja, da občina postane prijetna za življenje, delo in bivanje,« poudarja.

Trebanjska osnovna šola se že dlje časa spoprijema s prostorsko stisko, število otrok naj bi se v prihodnje še povečevalo. Zato med prednostne naloge uvršča čimprejšnjo gradnjo nove devetletke. »Takojšnja naloga bo zagotoviti tudi varne šolske poti za vse otroke,« pravi. V ospredje postavlja krepitev vloge večjih naselij v občini (Veliki Gaber, Dobrnič, Šentlovrenc, Čatež, Velika Loka, Dolenja Nemška vas) kot lokalnih oskrbnih središč in jeder gospodarskega, družbenega in kulturnega življenja. Občinski proračuni bodo v podporo trajnostnemu, predvsem okoljsko vzdržnejšemu razvoju lokalne skupnosti, pravi kandidatka. Med drugim je po njenih besedah skrajni čas za načrtovanje in ureditev ustreznih prostorov za knjižnično dejavnost in glasbeno šolo, za gradnjo ustrezne infrastrukture za šport in rekreacijo, društveno in mladinsko dejavnost. »V skrbi za starejše pa bomo povečali razpoložljivost in dosegljivost storitev za starejše v domačem okolju,« še dodaja Mateja Povhe, ki se v boj za županjo podaja s sloganom Skupaj z vami za spremembe.

R. N.