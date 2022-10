Avtoprevoznik nagaja, ker se čuti izigranega: Dovolj mi je goljufij, podkupnin in preprodaj

Košljarjevo avtoprevozniško podjetje se ukvarja s prevozi mleka, avtomobilov, avtodomov ... (Foto: L. M.)

Župan Marjan Hribar pred načrtom nove poslovne cone v Dolenjem Kronovem (Foto: L. M.)

Košljarjeva parcela v prihodnji coni je že urejena. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Okoli 12 hektarjev velika Turistično-gospodarska in storitvena cona (TSGC) Dolenje Kronovo v bližini avtocestnega priključka šmarješko občino po besedah njenega župana Marjana Hribarja postavlja na zemljevid dolenjskih gospodarskih središč.

A pri najpomembnejšem projektu občine od ustanovitve naprej, ki bo med drugim prinesel okoli 300 novih delovnih mest, se močno zapleta. Prihaja do preprodaj zemljišč po štirikrat višji ceni, kot so zanjo dobili kmetje, Občina Šmarješke Toplice pa na razpisu gospodarskega ministrstva za komunalno opremljanje cone, ki se končuje, ni uspela dobiti 1,6 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Namesto v Kronovo je šel denar na Ptuj. Razlog so zapleti z enim izmed prihodnjih investitorjev, Avtoprevozništvom Boštjan Košljar, s. p., s Sel.

Takšno dogajanje čudi – zakaj bi eden izmed prihodnjih naložbenikov v coni, domačin, ki nujno potrebuje večji prostor za svoje tovornjake in cisterne ter sodi med zelo resne in zagnane podjetnike, saj je svoj prostor v coni edini že začel urejati, zaviral tako pomemben projekt? Saj vendar škodi tudi samemu sebi.

Kot pravi Boštjan Košljar, se počuti izigranega, saj je edini prišel do svoje parcele s podkupnino. »Potrebujem pa še nove parcele, a ne dam več toliko za kvadratni meter. Dovolj mi je, da sem zdaj jaz neka črna ovca v celotni zadevi. Dovolj mi je goljufij, podkupnin in preprodaj. Naj ljudje izvedo za vse mahinacije, za katerimi stoji župan,« pravi Košljar, ki se z občino bori skupaj s partnerico Alenko Butara, ki je tudi zaposlena v njegovem avtoprevozniškem podjetju.

Župan Marjan Hribar se čudi Košljarjevemu nagajanju pri pridobivanju služnosti, njegovim pritožbam itn., zaradi česar je občina na koncu ostala brez evropskega denarja. Kako pojasnjuje dogajanje? In zakaj se je sploh zapletlo med občino in podjetnikom? Od kod zamera? O vsem podrobno v današnjem novem tiskanem Dolenjskem listu.



Kako in kdaj se bo zadeva s cono med občino Šmarješke Toplice in avtoprevoznikom Boštjanom Košljarjem razpletla, da bo cona v realnosti res lahko zaživela? Odgovor ni preprost ... ugotavljamo v svežem Dolenjcu.

Lidija Markelj