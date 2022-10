Inšpektorat opozarja pred krškim podjetjem Secom - plačali avans, ostali brez oken in vrat

20.10.2022 | 13:10

Foto: arhiv

Ljubljana/Krško - Tržni inšpektorat RS je opozoril na sporno poslovanje podjetja Secom iz Krškega, ki nudi dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva. Ugotovil je namreč, da podjetje po prejemu avansnega plačila ne dobavi blaga ali ga ne dobavi v celoti ter da ne vrača plačanega avansa.

Inšpektorat je na podlagi večjega števila prijav izvedel inšpekcijske postopke. Podjetju, ki nudi dobavo in vgradnjo PVC-oken in PVC-vhodnih vrat, senčil in komarnikov, je izdal več upravnih opozoril in odločb. Zoper podjetje je zaradi nespoštovanja izdanih odločb uvedenih več izvršilnih postopkov. Inšpektorat je ugotovil še, da Secom od 12. oktobra na sedežu podjetja ni več dosegljiv, so danes sporočili.

"Potrošnikom svetujemo previdnost pri odločitvi za nakup stavbnega pohištva pri zgoraj navedenem podjetju, saj obstaja velika verjetnost, da stavbnega pohištva po plačilu avansa podjetje ne bo dobavilo niti vgradilo, oteženo pa bo tudi vračilo plačanega avansa," so zapisali.

STA; M. K.