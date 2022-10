Prebilič ob zaključku predsedniške kampanje: Pokažimo vrata etablirani politiki

21.10.2022 | 12:20

Vladimir Prebilič (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Kočevje - Predsedniški kandidat Vladimir Prebilič je ob izteku kampanje volivce pozval k udeležbi na predsedniških volitvah. Želi si, da te tokrat ne bi šle v smeri izbire manjšega zla. Tako je prepričan, da je čas, da volivci pokažejo vrata etablirani politiki in na vrh postavijo nekoga, ki lahko dostojno opravi svoje delo in spreminja prihodnost države.

Prebilič je sicer, kot smo poročali, poleg predsedniške oddal tudi kandidaturo za župana občine Kočevje.

"Popolnoma neodvisnen in avtonomen"

V izjavi tik pred zaključkom kampanje za volitve predsednika republike je Prebilič poudaril, da se je v nasprotju s svojimi tekmeci udeležil tudi vseh soočenj, na katera so ga povabili, njegovi protikandidati pa da so tudi nekatera zavrnili, ker da se niso počutili udobno. "Dolžnost predsednika pa je, da tudi če se ne počuti udobno, prisluhne vsem v državi," meni.

Sicer pa aktualni kočevski župan ocenjuje, da je bila njegova kampanja racionalna, slonela pa je na majhni ekipi in vsebinah, ki jih "zadnjih 20 let v državi nihče ni naslavljal".

Svojo prednost sam med drugim vidi tudi v "popolni neodvisnosti in avtonomiji". Kandidaturo je sicer vložil s podporo zelene stranke Vesna, sopredsednika stranke Urša Zgojznik in Uroš Macerl pa sta v današnji izjavi opozorila, da je kampanja bolj ali manj minila brez resnih pogovorov o okoljskih vprašanjih.

Prebilič je danes volivce pozval k udeležbi na volitvah, da bodo tudi tako utrdili legitimnost osebe, izvoljene na najvišjo funkcijo v državi. "Če želite spremembo, potem vam ne bo preostalo drugega kot obkrožit številko šest, ker vse ostalo je gledanje kontinuitete, ki jo gledamo že zadnjih 20 let," je ob tem ost kritike uperil tudi v preostale predsedniške kandidate.

Na mnenja nekaterih, da je funkcija predsednika republike nepomembna in da jo lahko zaseda vsak, Prebilič ne pristaja. "Ne, če je oseba, ki opravlja funkcijo predsednika, vztrajna, trmasta, se predvsem jasno izraža in ima svoje stališče, za katerim stoji, se ne prepogiba pod pritiski bodisi političnih ali kapitalskih elit," je dejal.

O tem, kakšen rezultat pričakuje v nedeljo, upoštevajoč zadnje javnomnenjske ankete, pa Prebilič zatrjuje, da je po naravi optimist. Pojasnjuje tudi, da je bila njegova kampanja že od začetka "spopad Davida proti Goljatu", saj da so se spopadli z etabliranimi elitami. "Mi smo se tega zavedali že prvi dan in če seveda ne bi verjeli in upali, da je možno kaj spremeniti, se za kaj takšnega ne bi odločili", pravi.

"Prepričan sem tudi, da ljudje niso naivni in da znajo nekatere stvari povezati med seboj, kdo je v resnici neodvisen, kdo se predstavlja za neodvisnega, kdo ima takšno ali drugačno prtljago," je še sklenil Prebilič.

STA; M. K.