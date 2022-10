Šiško v tekmi za mesto krškega župana pričakuje zmago

21.10.2022 | 15:30

Dušan Šiško (Foto: Rasto Božič/STA)

Senovo - Nekdanji poslanec, nekdanji član SNS in krški občinski svetnik Dušan Šiško, ki kandidira s podpisi volivcev, v tekmi za mesto župana Mestne občine Krško pričakuje zmago. Za svojo Neodvisno listo Dušana Šiška - Energično za Krško pričakuje do sedem svetniških mest, je napovedal na današnji novinarski konferenci s predstavitvijo kandidatur.

Šiško, 52-letni diplomirani inženir logistike, se je za župansko kandidaturo odločil, ker je bil poslanec, ima izkušnje v državni in lokalni politiki in ker so ga k temu nagovorili številni občani.

Odprt je za vse ljudi in med njimi ne dala razlik. Sklicuje se lahko tudi na svojo vlogo pri uresničitvi državnih projektov v Posavju, predvsem pri zagotovitvi statusa mestne občine Občini Krško, na svoja poznanstva in izkušnje, je pojasnil.

Njegovo listo sestavlja 29 kandidatov, ki se bodo za svetniška mesta potegovali v vseh krških volilnih enotah. Tako kot Šiško nastopajo z geslom Energično za Krško. Program je izdelal za vsa področja od gospodarstva do komunalne infrastrukture in družbenih dejavnosti, posebej pa se je posvetil potrebam vsake krajevne skupnosti, je dejal.

Ocenil je, da so si sicer programi njegovih tekmecev precej podobni, in navedel zavzemanje za boljše pogoje za podjetništvo, za stanovanja za mlade, pomoč starejšim in ranljivejšim. "Resnici na ljubo se večina tega v Mestni občini Krško že izvaja, ker je denarja v tej občini kar veliko, le bolj pametno ga bo treba razdeliti," je ocenil. Denar bo treba izkoristiti in narediti kaj več, je pristavil.

V občini je treba nadaljevati že začete projekte in jih dokončati, meni. Ob tem je ocenil, da zaradi podražitve materiala v gradbeništvu in zaradi vladnih predlogov ukinitve ali pocenitve nekaterih projektov to ne bo lahko. Med drugim je opozoril na prenovo policijske postaje v Krškem, ki je zastala zaradi prestavitve schengenske meje na hrvaško vzhodno in južno mejo.

V Krškem bi se zavzemal tudi za gradnjo garažne hiše v bližini stavbe občinske uprave, preuredil bi industrijsko območje Vipapa v Krškem in izboljšal položaj invalidnih občanov. Želi tudi, da bi Krško, zdaj ko je dobilo status mestne občine, postalo resnično središče Posavja in kasneje še pokrajine.

Sicer pa je "pristaš" gradnje morebitnega drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško, a bo pred tem zahteval ureditev vseh problemom v zvezi z delovanjem zdajšnje elektrarne, predvsem izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, je še povedal.

V tekmi za mesto župana Mestne občine Krško se bo pomeril s petimi tekmeci, in sicer z Janezom Kerinom, ki kandidira s podpisi volivcev in ob podpori Društva Modra Smer, s kandidatom SDS Jožetom Olovcem, kandidatom SLS Iztokom Starcem, ki ga podpira NSi, z Janjo Starc, ki kandidira s podpisi volivcev in ob podpori Liste obrtnikov in podjetnikov, ter s kandidatom Gibanja Svoboda Alešem Zorkom, ki kandidira s podporo SD.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Kandidat za župana Mestne občine Krško Dušan Šiško o svoji kandidaturi