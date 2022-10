Trebanjci do zmage, poraz Krke

22.10.2022 | 09:00

Fotografije s tekme Krka : Koper (tudi spodaj v fotogaleriji): MRK Krka

Petkovi dvoboji moške rokometne Lige NLB so se razpletli v korist Trebanjcev, Slovenjgradčanov in Koprčanov. Slednji so bili boljši od Krke, Trebanjci pa so popolnoma nadigrali Mariborčane (39:27).

V soboto bodo Celjani gostili Dobovo, Ormožani Gorenje Velenje, Ribničani Urbanscape Loko, Krčani pa SVIŠ Ivančno Gorico.

LIGA NLB, 6. KROG

Petek, 21. oktobra

MRK KRKA : RD KOPER 26:31 (11:14)

Knavs 9 (6), Kukman in Avsec po 4; Žagar 12 (4), Bratkovič 5.

Igralec tekme: Matevž Žagar (RD Koper)

STATISTIKA

Rokometaši Krke in Kopra so različno začeli državno prvenstvo. Krka je v petih krogih zbrala šest točk, Koprčani le eno, kar je bilo usodno za trenerja Bojana Čotarja. V Novem mestu sta ekipo vodila predsednik kluba Nejc Poklar in dosedanji pomočnik glavnega trenerja Uroš Čuk, izkazala sta se kot odličen tandem, saj so Koprčani pokazali najboljšo predstavo v sezoni in zasluženo prepričljivo vknjižili prvo zmago v državnem prvenstvu. Krka je pred obračunom s Koprom na domačem igrišču zbrala dve zmagi, v prvem krogu pa namučila tudi favorizirane Celjane. Zato je bila pred tekmo s Koprom tudi papirnati favorit, a tokrat naletela na motiviranega, borbenega in razpoloženega tekmeca. Ta je imel, kljub temu da je bil zelo razpoložen domači vratar Jure Blaževič (v prvem polčasu je zbral deset obramb), že ves prvi del pobudo. Vodil je že s štirimi goli razlike, na odmor pa odšel z vodstvom 14:11. Na začetku drugega polčasa so na krilih Matevža Žagarja Koprčani vodstvo povišali na 17:11, v 43. minuti so po novem golo Žagarja že vodili z osmimi goli razlike (21:13). V zadnjih 15 minutah so jih gostitelji začeli loviti, s tremi zaporednimi goli so se približali, a zmage gostov vendarle niso ogrozili.

Žagar je bil z 12 goli ob vratarju Marinu Đurici najzaslužnejši za zmago Koprčanov, pri gostiteljih je devet golov dosegel Uroš Knavs.

V naslednjem krogu bo Krka gostovala pri LL Grosistu Slovanu.

IZJAVI PO TEKMI

Jure Blaževič, vratar Krke: "Gostje so se na našo igro dobro pripravili. Nas še vedno pestijo poškodbe, kljub temu smo se z vsemi močmi trudili, da bi tekmo zmagali. Enostavno ni šlo, ni bil naš dan."

Matevž Žagar, rokometaš Kopra: "Veseli nas, da smo končno prišli do tako želene prve zmage v sezoni. Državno prvenstvo smo namreč začeli zelo slabo. Tokrat se nam je odprlo, dali smo vse od sebe in mislim, da smo zasluženo zmagali."

RK MARIBOR BRANIK : RK TRIMO TREBNJE 27:39 (11:21)

Budja 10, Košec 5; Glavaš 9 (4), Grbič 7.

Igralec tekme: Lan Grbič (RK Trimo Trebnje)

STATISTIKA

Že stanje na lestvici Lige NLB je razkrivalo, da so Trebanjci absolutni favoriti dvoboja v Mariboru. Novi dve točki sta bili potrebni za ohranitev drugega mesta za doslej še nepremaganimi Celjani, začasno pa je ekipa iz Trebnjega celo prevzela vodstvo. Novi točki so gostje tokrat osvojili prepričljivo. Mariborčani so na tekmi sicer povedli, nato pa zaostajali z 1:4, 5:10 in v 27. minuti prvič tudi za deset golov (9:19). O kakršnemkoli preobratu na tekmi ekip dveh kakovostnih razredov ni bilo govora.

Pri Mariboru je bil z desetimi goli najbolj razpoložen Izidor Budja, za Trimo Trebnje jih je devet dosegel Filip Glavaš.

Prihodnji konec tedna Mariborčane čaka zaostala tekma petega kroga v Dobovi, nato pa gostovanje v Škofji Loki. Trebanjci se pripravljajo na veliki derbi s Celjani, ki bo na sporedu prvi novembrski konec tedna.

IZJAVI PO TEKMI

Luka Žvižej, trener Maribora Branika: "Nismo se držali dogovorov. Ni nam steklo. Nismo igrali, kot smo si želeli in na žalost nismo dosegli želenega."

Marko Mežnaršič, trener Trima Trebnjega: "Po porazu z Rikom Ribnico smo potrebovali eno takšno tekmo, da se poberemo in dvignemo. Rokometaši so se zares zbrali in odigrali, kot je bilo potrebno. Vračamo se v tekmovalni ritem in dvigamo motivacijo pred obračunom s Celjani."

* Izidi:

- petek, 21. oktobra:

Slovenj Gradec - LL Grosist Slovan 28:25 (14:10)

Krka - Koper 26:31 (11:14)

Maribor Branik - Trimo Trebnje 27:39 (11:21)

- sobota, 22. oktobra:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Dobova

19.00 Krško - Sviš Ivančna Gorica

19.00 Riko Ribnica - Urbanscape Loka

19.00 Jeruzalem Ormož - Gorenje Velenje

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 6 5 0 1 195:143 10

2. Celje Pivovarna Laško 5 5 0 0 165:142 10

3. Riko Ribnica 5 4 0 1 143:142 8

4. Gorenje Velenje 5 3 1 1 148:134 7

5. Slovenj Gradec 6 3 1 2 179:175 7

6. Krka 6 3 0 3 165:156 6

7. Urbanscape Loka 5 2 2 1 135:134 6

8. Jeruzalem Ormož 5 3 0 2 144:152 6

9. Koper 6 1 1 4 171:176 3

10. Sviš Ivančna Gorica 5 0 3 2 130:148 3

11. Maribor 5 1 1 3 131:154 3

12. Dobova 4 1 0 3 111:118 2

13. LL Grosist Slovan 6 0 2 4 162:177 2

14. Krško 5 0 1 4 128:156 1

STA; M. K.

Galerija